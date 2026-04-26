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Nuevo León

Miguel Flores promueve adopción con el rescate de 'Caramela'

Tras recibir una atención médica integral, la perrita logró una rehabilitación exitosa, mejorando significativamente su estado físico y emocional.

  • 26
  • Abril
    2026

Con un firme llamado a la solidaridad y la responsabilidad, el secretario general de gobierno, Miguel Flores Serna, instó a la ciudadanía a fomentar la cultura de la adopción responsable.

El funcionario destacó que integrar a un animal rescatado al hogar no solo brinda una segunda oportunidad a un ser vivo, sino que enriquece profundamente los valores de las familias regiomontanas.

Caso Caramela evidencia impacto de la adopción

Para ejemplificar el impacto de esta práctica, Flores Serna compartió el caso de Caramela, una perrita que fue hallada en condiciones críticas de abandono y vulnerabilidad dentro del área metropolitana de Monterrey.

Al momento de su rescate, el ejemplar se encontraba encadenado y presentaba lesiones severas, evidencias de un entorno de maltrato.

“Se encontraba sometida de manera cruel, sin posibilidad de moverse libremente ni de recibir cuidados adecuados”, relató el secretario, subrayando la importancia de denunciar estos actos.

La recuperación de Caramela fue posible gracias a un esfuerzo conjunto entre la Secretaría de Medio Ambiente, médicos veterinarios especialistas y la colaboración del activista Arturo Islas Allende.

Tras recibir una atención médica integral, la perrita logró una rehabilitación exitosa, mejorando significativamente su estado físico y emocional.

Adopción fortalece valores y entorno familiar

El proceso de sanación culminó con una acción directa por parte del funcionario: Caramela fue adoptada por la familia de Flores Serna, consolidando su rehabilitación en un entorno seguro y afectivo.

El funcionario estatal reiteró que la adopción debe ser vista como una alternativa solidaria que fortalece el tejido social a través de la empatía.

“Adoptar no solo transforma la vida de los animales; también fortalece los lazos familiares y fomenta valores de empatía y cuidado. Abramos nuestras puertas a estos seres y hagámoslos parte de nuestra familia”, concluyó, reafirmando el compromiso del Estado con el bienestar animal y la protección de quienes no tienen voz.


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