Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Pronostican_lluvias_por_ingreso_del_frente_frio_numero_30_64b8c85042
Nuevo León

Pronostican lluvias por ingreso del frente frío número 30

Autoridades mencionaron que se esperan temperaturas mínimas de 12° centígrados y máximas de 16°, con un 60% de probabilidad de lluvia

  • 19
  • Enero
    2026

Durante la tarde-noche de este lunes se espera el ingreso del frente frío número 30 a Nuevo León, fenómeno que, aunque no provocará un descenso considerable en las temperaturas, sí traerá humedad y con ello lluvias de ligeras a moderadas, con posibilidad de precipitaciones fuertes en diversas zonas del estado, así lo informó el director de Protección Civil del estado, Erik Cavazos, quien detalló que este sistema frontal forma parte de los 48 frentes fríos pronosticados para la actual temporada invernal.

“Es el frente frío número 30 que entraría prácticamente la tarde-noche del día de hoy. En temperaturas no habría una relevancia, estaremos a 10, 12 grados pero sí, insisto, este frente frío traerá humedad que es lo que estamos monitoreando y las lluvias que pueden estarse presentando a partir del día de mañana, miércoles y muy probablemente algo todavía para el jueves”, explicó el funcionario durante el Nuevo León Informa.

De acuerdo con el pronóstico, para el martes se esperan temperaturas mínimas de 12 grados y máximas de 16, con un 60 por ciento de probabilidad de lluvia. Para el miércoles, las mínimas serían de 11 grados y las máximas alcanzarían los 20, con una probabilidad del 40 por ciento de precipitaciones.

Pronostican lluvias por ingreso del frente frío número 30.jpg

En ambos días se prevén rachas de viento de entre 15 y 20 kilómetros por hora.

También podría interesarte: Prevén descenso térmico y fuertes vientos en Coahuila

Mantiene vigilancia por posible entrada de frente frío N° 31

Por otro lado, Protección Civil mantiene bajo vigilancia el frente frío número 31, el cual podría ingresar al estado durante el próximo fin de semana y también vendría acompañado de humedad y posibles lloviznas.

“Estamos hablando del sábado por la noche estaría entrando para el domingo, lunes y martes y las temperaturas serán muy similares para las que tuvimos este domingo, lunes, muy similar el patrón pero con humedad”, puntualizó Cavazos.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2026_01_20_T115847_446_ddd75225c4
Impulsan 'Canje de Armas 2026' en Área Metropolitana
INFO_7_UNA_FOTO_2_3e66212de8
Auxilia oficial de Tránsito a adulto mayor atropellado
denuncias_contraloria_nl_informa_1bd4f6017a
Contraloría acumula 597 denuncias contra inspectores estatales
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2026_01_20_T115847_446_ddd75225c4
Impulsan 'Canje de Armas 2026' en Área Metropolitana
EH_DOS_FOTOS_1_2921de12b5
Alemania analiza boicot al Mundial 2026 por tensión con EUA
EH_UNA_FOTO_2026_01_20_T113723_380_7fa920ecd3
Harry Styles anuncia su nuevo sencillo, 'Aperture'
publicidad

Más Vistas

Arranca_Igualdad_trimestre_talleres_centros_comunitarios_02ed095144
Arranca Igualdad trimestre de talleres en centros comunitarios
Muere_mujer_caida_plaza_comercial_San_Pedro_aead6d9605
Muere adulta mayor por caída en plaza comercial de San Pedro
Pronostican_lluvias_por_ingreso_del_frente_frio_numero_30_64b8c85042
Pronostican lluvias por ingreso del frente frío número 30
publicidad
×