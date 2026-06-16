Pronostican lluvias y descargas eléctricas por esta tarde

Protección Civil de Nuevo León informó que para este martes se mantiene un pronóstico de lluvias y chubascos en distintas regiones del estado, derivado de la interacción de una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico al noreste del país, una vaguada en altura y una circulación ciclónica en niveles medios de la atmósfera.

El reporte tiene validez de las 13:00 a las 18:00 horas y advierte que las precipitaciones podrían estar acompañadas de actividad eléctrica.

Probabilidad de lluvia por regiones de Nuevo León

De acuerdo con el pronóstico emitido por la corporación estatal, estas son las probabilidades de lluvia por zona:

Monterrey y área metropolitana: 40%

40% Región Norte: 40%

40% Región Citrícola: 60%

60% Región Oriente: 60%

60% Región Sur y Montañosa: 70%

Municipios donde se prevén precipitaciones

Entre los municipios donde existe mayor posibilidad de lluvia se encuentran:

Sabinas Hidalgo

Vallecillo

China

Cerralvo

Doctor González

Cadereyta

Santa Catarina

Santiago

Linares

Allende

Galeana

Rayones

Se forma el potencial ciclón tropical Uno, a 105 km de Reynosa, Tamaulipas

Este martes, se formó el potencial ciclón tropical Uno, sobre el golfo de México. Se localiza a 105 kilómetros al suroeste de Corpus Christi en Texas, Estados Unidos, y a 105 km al sur-suroeste de Reynosa, Tamaulipas, con vientos máximos sostenidos de 45 kilómetros por hora (km/h), rachas de 65 km/h y desplazamiento hacia el noreste a 9 km/h.

Las bandas nubosas del sistema generan lluvias intensas en Nuevo León y Tamaulipas, así como vientos de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h y oleaje de 1 a 2 metros de altura en la costa de Tamaulipas.

#AvisoMeteorológico Se forma el #PotencialCiclónTropical Uno, a 105 km de Reynosa, #Tamaulipas. Toda la información sobre este sistema consúltala en https://t.co/Bi30olOvJZ pic.twitter.com/5cJUd0jetW — CONAGUA Clima (@conagua_clima) June 16, 2026

Autoridades emiten recomendaciones preventivas

Las precipitaciones podrían generar deslaves, incremento en niveles de ríos y arroyos, así como desbordamientos e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados, por lo que se exhorta a la población a atender los avisos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), y seguir las recomendaciones de Protección Civil.

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