Proponen un subsidio general para el transporte público

Para contrarrestar las afectaciones que puedan generarse por el ajuste tarifario, los diputados y diputadas del PRI y PRD presentaron una iniciativa para crear un subsidio generalizado y gradual para rutas de camiones y el metro.

La iniciativa de reforma sería a la Ley de Movilidad sostenible y Accesibilidad en donde se busca agregar que se cree un descuento de 10 centavos por mes a la tarifa del transporte, para así contrarrestar el aumento que se aprobó la semana pasada por el Consejo de Movilidad del Gobierno del Estado.

“Con esta reforma estamos buscando no mover las tarifas de aquí hasta agosto del 2026 en el caso de los camiones que son los 20 meses y el caso del sistema metro hasta por los 60 meses.

“Este tipo de iniciativas viene a proteger el bolsillo de la gente hay que recordar que, hoy por hoy, el usuario está molesto, está enojado no solo con el servicio, sino con lo que el día de hoy se implementa porque, no solo es el tarifazo, la gente también está molesta porque no hay tarjetas en las tiendas de conveniencia, ya no puedes pagar en efectivo, y si no tienes la tarjeta no puedes acceder”, dijo el diputado priista Rafael Ramos.

En la ley se adicionaría un capítulo segundo Bis denominado “Subsidio al uso del Transporte Público” el cual contiene los artículos 86 Bis, 86 Bis 1, 86 Bis 2 y 86 Bis 3 de la Ley de Movilidad Sostenible, de Accesibilidad y Seguridad Vial.

“El sistema que tenemos actualmente de transporte, es un sistema que no se moderniza, es un sistema que no es puntual, es un sistema que todos los días genera problemas para el usuario, estamos aquí para cerrar filas y poder defender a los ciudadanos”, agregó la diputada Ivonne Álvarez.

