Protestan contra refinería; otros ven 'plan con maña'

Ayer, cientos de personas se plantaron en la Explanada de los Héroes para exigir el cierre de la refinería de Pemex en Cadereyta; sin embargo, expertos en materia ambiental aseguran que esto forma parte de una agenda en contra de la paraestatal.

Esta protesta, en la que participaron Organizaciones No Gubernamentales, así como el secretario de Medio Ambiente de Nuevo León, Alfonso Martínez Muñoz, y el alcalde de San Pedro, Miguel Treviño, fue fuertemente cuestionada por el consejero de la organización civil Empresarios por la cuarta Transformación (EP4T), Gustavo Morton y el ambientalista Raúl Rubio.

Mientras los manifestantes demandaron la reubicación de la planta, los ambientalistas señalaron a El Horizonte que ven una agenda contra la paraestatal y que obedece a intereses económicos por parte de empresarios.

LANZAN COLECTIVOS LLAMADO A LA FEDERACIÓN

Durante la protesta en contra de la refinería de Cadereyta, Mariana Peña, encargada del discurso, solicitó a la Federación el cierre de la planta.

Y remarcó que de acuerdo con el inventario de emisiones, la refinería de Pemex es responsable de más del 90% del dióxido de azufre que se produce en la urbe regia, y el 30% de las partículas PM2.5 y PM10.

Señor presidente, en Nuevo León no queremos a la refinería. No queremos seguir respirando azufre y no queremos morirnos antes de tiempo.

“No es dolor de cabeza ni asma, es la desidia y la inacción política; no es alergia ni cáncer, es azufre y es la refinería” Mariana Peña, encargada del discurso.

Durante el mensaje oficial, los organizadores consideraron que la Federación es laxa a la hora de vigilar a la industria pública.

Resulta incongruente exigir el cumplimiento del sector privado cuando el mismo gobierno federal no cumple los criterios que necesitamos.

“La operación de estas industrias es responsable en supervisión y regulación la misma Federación, lo que incrementa nuestra indignación”, dijo Peña.

SEÑALAN ACTIVISTAS ‘INTERESES OCULTOS’

Ante la protesta contra la refinería de Pemex, el consejero de la organización civil Empresarios por la cuarta Transformación (EP4T), Gustavo Morton, indicó que otro de los problemas que genera la contaminación en el estado es el parque vehicular y la ineficiencia del transporte público, situaciones que enfatizó, no mencionan en las consignas los colectivos.

Abundó que la problemática de movilidad en la urbe regia hace que aquellas personas que tardan de dos a tres horas para llegar a su destino, una vez que tienen la solvencia, se compra un carro, lo cual contribuye cada día más a la mancha urbana.

“El gobierno del estado no ha hecho absolutamente nada, ni una obra importante para el congestionamiento vial, el caos que se hace en Gonzalitos, en Constitución y en Morones Prieto, que te tardas mucho y tienes el camión o el carro prendido por horas, esa es la principal fuente de contaminación”, puntualizó Morton.

Por su parte, Raúl Rubio, señaló que las manifestaciones en contra de la refinería de Pemex son manipuladas “por empresarios como José Antonio ‘El Diablo’ Fernández, presidente del Consejo FEMSA y Luis Chapa, presidente del Consejo Iconn”.

El ambientalista señaló a estos dos empresarios de manipular la información de la refinería, ya que debido a sus inversiones en gasolinas extranjeras, para ellos es más conveniente que la planta de Pemex cierre, en lugar de aumentar su producción.

Agregó que dicha manipulación y la falta de información por parte del gobierno sobre otras fuentes contaminantes, no solo locales, si no, también internacionales, están causando que la gente se alarme y se oponga a que la refinería de Cadereyta continúe con sus funciones.

Refirió que resulta extraño que no se mencionen a otras empresas que también contaminan fuertemente en la metrópoli, como lo son Cemex, Ternium y Álcali.

“Quieren lavarse las manos de todas las empresas que hay, son 74 empresas nocivas que están contaminando, como Álcali, como Ternium, como Cemex no se diga y sus pedreras, aunque digan que no son de ellos”, agregó Raúl Rubio.

PIDEN MEJORAR ALERTAS AMBIENTALES

Los manifestantes aprovecharon para exigir también al gobierno de Nuevo León que optimice la emisión de alertas ambientales.

Al gobierno del Estado, siguen en deuda con nosotros, nos urgen alertas claras, transparentes y oportunas.

“Alertas que visibilicen la problemática y generen más evidencia de la mala calidad del aire que tenemos en el estado”, rezó el mensaje de los convocantes.

La movilización fue orquestada por asaciones civiles como el Comité Ecológico Integral, Padres por el Futuro Monterrey, y el Observatorio Ciudadano de la Calidad del Aire del Área Metropolitana.

“Más acciones, menos emisiones”, y “Queremos respirar, paren de refinar”, fueron algunas de las consignas pronunciadas durante el plantón.

Entre los asistentes se encontraba el secretario de Medio Ambiente, Alfonso Martínez Muñoz; el alcalde de San Pedro, Miguel Treviño; y la aspirante a la alcaldía sampetrina, Vivianne Clariond.

Con información de David Cázarez y Maguelsy Caballero

