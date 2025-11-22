¿Qué debo hacer si veo un oso andando en mi colonia?

Como es costumbre durante los cambios de estación, los avistamientos de osos incrementan, pues muchos de ellos bajan de sus hogares en lo alto de las montañas o bosques para buscar comida y muchas veces terminan llegando a colonias residenciales.

Por ello, con el fin de prevenir riesgos para ti, tu familia, mascotas e incluso de las propias especies, te presentamos una guía de los pasos a seguir si un día saliendo de casa te topas con un oso o algún otro animal salvaje.

Mantén la calma: No grites ni hagas movimientos bruscos. El pánico puede asustar al animal y provocar una reacción defensiva. NO te acerques: Nunca intentes acercarte para tomar una foto o video ("selfie"). Mantén siempre una distancia segura, pues aunque no bajan con intenciones de agredir, al ser silvestres sus reacciones pueden ser impredecibles. NO lo alimentes: Esto es vital. Si el oso asocia a los humanos con comida, se vuelve un peligro y probablemente tendrá que ser sacrificado o reubicado para prevenir incidentes. Además, es un delito federal. No corras: Correr puede activar el instinto de persecución del animal y aunque pienses que eres rápido, un oso negro mexicano puede correr hasta 56 km/h, por lo que es imposible que escapes de él Retírate lentamente: Camina hacia atrás despacio sin darle la espalda al oso hasta que estés en un lugar seguro (dentro de casa o un auto). Resguárdate: Si estás en casa, entra y cierra puertas y ventanas. Si estás en el auto, sube las ventanillas. Es importante también que no lo enciendas o toques el claxon para intentar ahuyentar al oso.

NO ataques a los animales

El Oso Negro es una especie protegida bajo la norma oficial mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010. Hacerle daño está penado con multas severas y cárcel.

Ten cuidado con tus mascotas

Lo ideal es siempre que tus animales de compañía se mantengan siempre dentro de casa, así puedes prevenir riesgos para ellos y más personas; sin embargo, si tienes mascotas fuera de tu casa y observas un oso, resguárdalo de inmediato para prevenir un conflicto entre ambos, que podría terminar en tragedia.

¿Dónde puedo reportar el avistamiento de un oso?

Si comienzas a ponerte nervioso o estás en una situación que podría volverse peligrosa, llama inmediatamente al número de emergencia 911 para que te enlacen con Protección Civil, ellos actuarán de la mejor forma para todos.

Si están seguro, pero prefieres tomar precauciones, puedes comunicarte con personal de Parques y Vida Silvestre al número 81-2033-1218 u 81 2033-1217.

¿Cómo evitar que bajen los osos?

Recuerda que personas y animales compartimos el planeta, por lo tanto, hay que aprender a convivir sin dañar a los demás; los osos no buscan molestar a las personas o atacar, simplemente bajan en busca de comida, agua o por mera curiosidad, pero no tienes nada que temer.

Si deseas prevenir que un oso te visite, toma en cuenta estas recomendaciones:

Manejo de basura: Saca la basura justo antes de que pase el camión, no la dejes afuera desde la noche anterior. Si es posible, usa contenedores herméticos o a prueba de osos.

Comida de mascotas: No dejes platos de comida para perro o gato en el exterior durante la noche.

Limpieza: Limpia parrillas y asadores después de usarlos; el olor a grasa los atrae desde grandes distancias.





