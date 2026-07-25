Destaca Estado la plataforma NLínea para llevar trámites de AyD

Las autoridades recordaron a la ciudadanía y al sector empresarial que la ventanilla digital se encuentra operativa las 24 horas

Con el firme objetivo de agilizar la operación del sector productivo y promover la transformación digital, el Gobierno de Nuevo León brindó capacitación a 60 empresas y ciudadanos para la gestión digital del trámite de Contratación de Servicios para Uso Comercial e Industrial de Agua Potable y Drenaje Sanitario.

La sesión se llevó a cabo a través de la plataforma estatal NLínea, en una acción conjunta entre la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria (CEMER) y Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey.

El taller gratuito formó parte de la estrategia estatal "Nuevo León Cumple: Todo en NLínea + Reglas Claras", un esfuerzo impulsado desde marzo pasado por la Oficina Ejecutiva del Gobernador, Samuel García, y la Secretaría General de Gobierno, encabezada por Miguel Flores. Dicha iniciativa reúne a 10 cámaras empresariales y 19 dependencias para transparentar inspecciones, eliminar malas prácticas y optimizar la atención a usuarios.

Procesos más ágiles y seguros

Durante el encuentro virtual, especialistas guiaron a los participantes en un recorrido paso a paso por el portal. Julio Alberto Aguilar, Director General de la CEMER, destacó las ventajas de este ecosistema digital, el cual reduce los tiempos de atención hasta en un 80% y disminuye los requisitos en un 30%, incorporando además Expediente Único y tecnología blockchain para garantizar el seguimiento en tiempo real y la autenticidad de los documentos emitidos.