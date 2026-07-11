¡Que no te sorprenda! Lluvias amenazan a NL este sábado

El potencial de precipitaciones registrará un incremento significativo en el estado de Nuevo León durante este sábado 11 de julio, de acuerdo con los últimos análisis de los modelos meteorológicos.

Las autoridades informaron que la interacción de una vaguada en altura con un canal de baja presión al interior del país favorecerá el desarrollo de condiciones adversas.

Se prevé que el desarrollo de las lluvias comience a partir del mediodía y se generalice después de las 15:00 horas, las cuales podrían venir acompañadas de actividad eléctrica y rachas de viento.

El pronóstico detalla que las lluvias se presentarán de forma fuerte principalmente en la región Sur y Montañosa, donde se registra la mayor probabilidad con un 70%.

Para el resto de la entidad, las precipitaciones se estiman moderadas, manteniendo un 60% de probabilidad en Monterrey y el Área Metropolitana, así como en las regiones Norte, Citrícola y Oriente.

Ante este panorama, las autoridades emitieron una serie de recomendaciones preventivas para la población: mantenerse informados a través de fuentes oficiales, evitar estrictamente cruzar ríos, arroyos o zonas con encharcamientos, extremar precauciones al conducir bajo la lluvia y buscar resguardo en un lugar seguro en caso de tormenta eléctrica.

Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia comunicó que mantiene un monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas y se comprometió a informar de manera oportuna sobre cualquier cambio significativo en el sistema.