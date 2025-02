Quieren diputados reunirse con Tesorero esta semana

Los diputados del Congreso local buscarán reunirse con el Tesorero del Estado, Carlos Garza esta misma semana para retomar el diálogo del Paquete Fiscal y ahora sí llegar a un acuerdo.

El diputado coordinador de Movimiento Ciudadano, Miguel Flores indicó para El Horizonte que entre bancadas han mantenido la charla acerca del presupuesto del 2025 y están dispuestos a entablar el diálogo nuevamente con el Tesorero.

“Si, de mi parte esta toda la disposición (de buscar al Tesorero está semana), como siempre. Mientras estemos viendo por Nuevo León y la vida cotidiana de los nuevoleoneses cuentan conmigo para sacar adelante el presupuesto”, dijo Flores.

Por su parte, el coordinador del PAN indicó que hasta el momento no han tenido un acercamiento con el Tesorero, pero si con el coordinador de MC y que no se negarían a atender una reunión todos juntos para seguir negociando.

“Hasta hoy no hemos tenido reunión con el Tesorero, yo solamente he platicado con el coordinador de Movimiento Ciudadano y Heriberto (coordinador del PRI) la semana pasada estuvo fuera de la ciudad, a lo mejor por eso no se ha hecho al invitación.

“(¿Pero sí aceptarían la invitación aunque sea para este martes?) Escuchar no cuesta nada”, dijo el Coordinador del PAN.

Por su parte, Heriberto Treviño coordinador del PRI dijo que su bancada sí está dispuesta a seguir analizando el presupuesto y en dado caso de querer presentar una nueva propuesta la analizarían a fondo.

“Les platico que en estos días previos se ha manejado la posibilidad de iniciar un nuevo proceso para que Nuevo León tenga un presupuesto formal en este 2025, a pesar de que ya estamos en febrero.

“En el PRI somos profesionales y siempre estamos dispuestos a dialogar, a escuchar propuestas y buscar consensos, porque sabemos gobernar y sabemos que es así como se logran los grandes acuerdos en beneficio de la gente. Si el Gobierno estatal quiere hacer una nueva propuesta de paquete fiscal, será bien recibida para estudiarla”, dijo Treviño.

Desde la semana pasada los diputados abrieron la puerta para negociar el presupuesto nuevamente con el Ejecutivo ya que aseguraron que sería una irresponsabilidad de su parte no hacerlo y dejar las obras como las líneas del metro a medias.

Comentarios