Nuevo León

Buscan PAN y PRI negociar Ley Electoral; Morena se niega

El coordinador del PAN, Carlos de la Fuente, dijo que, así como el presupuesto, estos temas son el principal que quieren sacar en este periodo

  • 24
  • Febrero
    2026

Tanto el PRI como el PAN han dicho que, además del presupuesto, entre las bancadas se pueden negociar temas como la reforma electoral y la judicial; sin embargo, Morena dice que son temas a parte.

En entrevista, el coordinador del PAN, Carlos de la Fuente, dijo que, así como el presupuesto, estos temas, sobre todo el electoral, son el principal que quieren sacar en este periodo.

“Pero sí los hemos puesto sobre la mesa, claro, algunos otros, principalmente el electoral; hemos manifestado que ellos traen un interés exclusivamente en el electoral, que están cabildeándolo con el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana,

“Nosotros queremos, como únicos responsables de una ley electoral, pues nosotros lo queremos poner ya en papel, en blanco y negro y que se publique, porque luego existen esos vetos de bolsillo, de cajón, como el que nos ha manejado”, dijo Carlos de la Fuente.

Carlos de la Fuente

Por su parte, la diputada priista, Lorena de la Garza, también dijo que sí hay interés por parte del Ejecutivo en estos temas

“El más interesado en modificar, en hacer modificaciones a la Ley Electoral es él, porque ya sabemos cuáles son sus intereses y a quién quiere imponer como candidata. Entonces, pues si él quiere meter un tema de la reforma electoral en el Marco del presupuesto, pues es por el interés propio que él tiene”, agregó la diputada priista.

Por otra parte, la diputada Berenice Martínez, vicecoordinadora de Morena, dijo que por el momento ellos no van a negociar en esos temas, ya que su bancada esperará las aprobaciones de la reforma electoral y la judicial a nivel federal.

“No, eso es completamente aparte. Nosotros, como Morena, vamos a esperar a que salga la reforma electoral federal y luego ya podemos hablar de ponernos de acuerdo, pero no vamos a incluir la reforma electoral ni la reforma judicial.

“Eso es muy aparte del presupuesto y no puede estar en la negociación”, dijo Bernice Martínez.


