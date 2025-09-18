Quieren que impuesto verde sea para reubicar empresas

Uno de los obstáculos que ponen las empresas para la reubicación es el gasto que se haría al momento de moverse de área, por lo cual la diputada de Morena, Brenda Velázquez propuso que el impuesto verde cobrado por el Estado, se destine en ayudar a las empresas contaminantes a salir de la zona metropolitana.

Además de esta reubicación, la diputada propuso otras 10 acciones específicas en las cuales destinar el impuesto verde como apoyos para tecnologías anticontaminantes, fortalecer la red de monitoreo ambiental, construir parques, bosques urbanos, reforestación masiva y reforzar la red de aguas residuales tratadas.

“La presente reforma busca abonar a eso, al acotar de manera estricta los impuestos ecológicos, para que realmente se usen en combatir los daños al medio ambiente que hemos hecho al planeta y que impactan en la calidad de vida y la salud de todos los que habitamos Nuevo León".

“Es nuestro deber realizar todas las acciones posibles para transitar a una relación armónica con la naturaleza, como ya se hace en muchos de los países más avanzados del mundo, en donde se ha entendido que no se puede privilegiar el desarrollo redituable económicamente, por sobre el desarrollo sostenible que permita garantizar el uso y disfrute del planeta a las generaciones futuras”, dijo la diputada Brenda Velázquez.

La reforma busca agregar una sección extra a la Ley de Hacienda del Estado de Nuevo León en donde se agregue el destino que debe de tener el dinero recaudado por el impuesto verde.

Otras acciones también serían la contratación de inspectores, fomentar la investigación en materia sustentable, prevenir y combatir los incendios forestales, impulsar techos verdes, entre otras.

