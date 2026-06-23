Ingenieros denuncian que empresas quieren pagarles como técnicos

Entre los asistentes también hubo trabajadores operativos que consideraron insuficientes los salarios ofertados para cubrir las necesidades actuales.

Aunque la Feria del Empleo de la Región Sureste reunió a decenas de empresas con miles de vacantes disponibles, algunos profesionistas recién egresados señalaron que persiste una brecha entre la preparación académica que exige la industria y los salarios que se ofrecen para ciertos puestos de ingeniería.

Guadalupe Sánchez , egresada de una carrera de ingeniería y asistente al evento, aseguró que varios jóvenes profesionistas se han visto obligados a aceptar remuneraciones que consideran propias de puestos técnicos ante la necesidad de incorporarse al mercado laboral.

“Nos han dado salarios de técnicos siendo ingenieros. Lo hemos tomado por cuestiones económicas, pero no es lo ideal. Hay una gran preparación detrás, son cuatro o cinco años de estudio, tiempo y dinero invertidos”, expresó.

La profesionista reconoció que durante el segundo trimestre del año se ha observado una recuperación gradual en las contrataciones, luego de la desaceleración provocada por la incertidumbre en torno a los aranceles y la actividad manufacturera. Sin embargo, consideró que las áreas de reclutamiento deben valorar más las capacidades y el potencial de crecimiento de los recién egresados.

“Denles la oportunidad de desarrollarse. Hemos salido muy bien preparados como para no tener oportunidades acordes con nuestra formación”, señaló.

La percepción no fue exclusiva de los profesionistas. Entre los asistentes también hubo trabajadores operativos que consideraron insuficientes los salarios ofertados para cubrir las necesidades actuales.

César Eduardo López, quien busca empleo como operador de producción, comentó que la mayoría de las vacantes que encontró ofrecían entre 2 mil 200 y 2 mil 700 pesos semanales.

“Aumenta todo menos los salarios. Con esos ingresos ya no alcanza para sacar una casa o cubrir muchos gastos”, afirmó.

Por otra parte, Salomón Gallegos, especialista en sistemas de gestión de calidad con experiencia y certificaciones profesionales, indicó que las oportunidades para puestos de coordinación o gerencia siguen siendo limitadas debido al reducido número de vacantes disponibles en esos niveles.

“Para posiciones operativas siempre habrá muchas oportunidades porque existe rotación constante, pero en puestos de mayor responsabilidad el mercado es mucho más cerrado”, explicó.

No obstante, otros asistentes consideraron que la feria sí ofreció alternativas atractivas. Álvaro López , otro de los buscadores de empleo, destacó que encontró vacantes con salarios competitivos y oportunidades para distintos perfiles laborales.

Los testimonios contrastan con el panorama presentado por empresarios y autoridades laborales, quienes aseguran que la contratación de personal especializado comienza a estabilizarse tras varios meses de incertidumbre en el sector manufacturero.

La recuperación de las vacantes de ingeniería y de perfiles técnicos especializados ha sido uno de los indicadores más visibles durante el segundo trimestre del año; sin embargo, para muchos profesionistas el reto ya no es únicamente encontrar empleo, sino acceder a puestos y salarios acordes con su nivel de preparación.