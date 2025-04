Quieren que Medio Ambiente ponga lupa a pedrera Minorte

Necesitamos que se revise esta situación. Me parece criminal lo que hicieron al aprobar esto. Sabemos que la pedrera está ahí, también es iluso, algunos dicen, que se retiren las pedreras, pero sabemos que ese es un proceso que conlleva tiempo y que no es tan sencillo, y no vamos a retirar a las personas que invirtieron su patrimonio en esos domicilios, en esas casas; lo que necesitamos es que las personas vivan en buenas condiciones, dijo Greta Barra.