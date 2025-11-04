Cerrar X
Nuevo León

Reabren pedreras en NL; dicen ‘negociar’ con autoridades

La Asociación de Extractores de Caliza de Nuevo León anunció por medio de un comunicado la reanudación de sus operaciones

  • 04
  • Noviembre
    2025

La Asociación de Extractores de Caliza de Nuevo León (ASEC) anunció por medio de un comunicado la reanudación de sus operaciones, tras semanas de cierre, bajo el argumento de no afectar a sus clientes, señalando además la importancia de su actividad en la cadena productiva de Nuevo León. 

Sin embargo, el comunicado deja varias interrogantes sin responder, pues no aclara si las autoridades estatales levantaron formalmente las órdenes de clausura (no definitivas) que tenían varias plantas. Solamente señalaron que encontraron una actitud positiva y conciliatoria con el Gobierno Estatal.

En el documento, el gremio justifica la reapertura señalando que la piedra caliza es una materia prima clave para industrias como la de la construcción, el vidrio, la química, la agrícola, la alimentaria y la farmacéutica.

“Hemos decidido reabrir las plantas para no afectar a nuestros clientes ni a miles de familias que dependen de nuestra actividad”, señala el texto.

Indicaron que privilegiaron el diálogo y mantendrán mesas técnicas de negociación con las autoridades correspondientes. Al mismo tiempo agradecieron el apoyo de la Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León (Caintra) y de su presidente, Jorge Santos, por “tender puentes de entendimiento”.

Pese a estos señalamientos, el comunicado no especifica si el levantamiento del cierre fue autorizado ni bajo qué condiciones se reanudaron las operaciones.

Aunque la ASEC dice estar consciente de Nuevo León requiere del respaldo de todos los sectores productivos para cumplir con los proyectos en puerta, hasta el momento, ni el Gobierno del Estado, ni la Secretaría de Medio Ambiente han emitido un pronunciamiento sobre la reapertura.

La falta de claridad sobre el estatus legal de las plantas mantiene la incertidumbre sobre si la reanudación fue acordada o si las empresas decidieron actuar por cuenta propia.

 











