Reabren circulación en Carretera Nacional tras volcadura

Luego de varias horas de maniobras y afectaciones viales, elementos de Protección Civil de Santiago y personal de Movilidad confirmaron la liberación total de la Carretera Nacional a las 22:00 horas de este martes, a la altura de la comunidad de Los Rodríguez.

El colapso vial se originó durante la tarde, cuando un tráiler de doble remolque, cargado con productos de abarrotes, volcó en el sentido de norte a sur a la altura de la comunidad de Los Cavazos.

El accidente obligó al cierre preventivo de la circulación mientras rescatistas y autoridades locales trabajaban en el área.

Durante el incidente, personal de seguridad se desplegó en el sitio con dos objetivos principales: redirigir el flujo vehicular hacia vías alternas debido al denso tráfico generado y vigilar la zona para evitar actos de rapiña de la mercancía de abarrotes que transportaba la unidad.

Tras descartar riesgos por derrame de combustible y concluir el trasvase de la carga, la unidad pesada fue retirada de la carpeta asfáltica.

Las autoridades informaron que, aunque la circulación ya fluye con normalidad en dirección hacia el sur, se exhorta a los automovilistas a seguir manejando con precaución y respetar las indicaciones de tránsito.

