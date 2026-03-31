Reabren acceso al Río Mezquites en plena temporada vacacional

El acceso al Río Mezquites fue restablecido luego de que autoridades federales retiraron los sellos de clausura, en un contexto marcado por la intervención del gobierno estatal para destrabar el conflicto y evitar afectaciones económicas en plena temporada vacacional.

El sitio había sido cerrado días atrás tras una inspección ambiental, lo que generó incertidumbre entre prestadores de servicios turísticos y habitantes del municipio, al tratarse de uno de los principales puntos de atracción en la región, donde a partir de este martes el ingreso de visitantes se realizará de forma habitual.

Como se recordará el gobernador Manolo Jiménez Salinas sostuvo gestiones con autoridades federales para revisar el caso y plantear la reapertura del espacio, privilegiando el equilibrio entre la regulación ambiental y la actividad económica.

Como resultado, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente determinó levantar la medida una vez atendidas las observaciones derivadas de la revisión, permitiendo la reactivación de las operaciones en el sitio.

La reapertura llega en un momento clave para el municipio, ya que el periodo de Semana Santa representa una de las temporadas de mayor flujo turístico, de la cual dependen ingresos importantes para comerciantes, prestadores de servicios y familias locales.

Con la reanudación de actividades, se prevé que el Río Mezquites recupere su afluencia de visitantes en los próximos días, consolidándose nuevamente como uno de los principales atractivos naturales de Cuatro Ciénegas.

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