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Nuevo León

Realiza Monterrey 42 decomisos en operativos durante dos días

Las acciones se concentraron en las arterias principales del primer cuadro de la ciudad, así como en puntos de alta afluencia peatonal y zonas turísticas

  • 06
  • Junio
    2026

En un esfuerzo por regular el comercio informal en la capital del estado, la Secretaría del Ayuntamiento de Monterrey, a través de la Dirección de Comercio, implementó un operativo relámpago durante este jueves y viernes que dio como resultado un total de 42 decomisos a vendedores ambulantes.

Las acciones se concentraron en las arterias principales del primer cuadro de la ciudad, así como en puntos de alta afluencia peatonal y zonas turísticas, lugares donde tradicionalmente se registra una mayor concentración de comercio no autorizado.

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De acuerdo con las autoridades municipales, los inspectores recorrieron de manera estratégica la avenida Benito Juárez, en el tramo que comprende de Aramberri hasta Morelos, y la calle Padre Mier, desde Zaragoza hasta la avenida Cuauhtémoc.

Asimismo, el despliegue se extendió a las inmediaciones de la Clínica 33 y el Hospital de Ginecología del IMSS, concluyendo en los alrededores del Parque Fundidora.

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Durante las inspecciones, el personal municipal solicitó a los comerciantes la documentación correspondiente que avalara su debida instalación y venta en la vía pública. Al constatarse que la mayoría de ellos no contaba con los permisos vigentes emitidos por el municipio, se procedió al aseguramiento de la mercancía.

Con estas acciones, el Municipio de Monterrey busca mantener el orden vial, garantizar el libre tránsito peatonal en las banquetas del centro y asegurar que la actividad comercial se realice dentro del marco legal establecido.

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