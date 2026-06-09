Recibirá NL al mundo con sabor con corredor gastronómico

En este Mundial de Futbol, Nuevo León ya está listo para recibir al mundo con sabor... y en especial, con el sabor de la cocina tradicional del noreste mexicano, herencia de nuestros antepasados, y así deleitar a los visitantes con los platillos, recetas y delicias que se preparan en sus fogones y asadores.

La Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) de Nuevo León anunció el corredor gastronómico “Fogones del Noreste”, del 11 de junio al 24 de julio en el Parque Fundidora, para que los turistas saboreen los platillos que prepararán 10 cocineras tradicionales de ejidos como La Carbonera, La Encantada, San Joaquín, La Providencia y otras regiones rurales de Nuevo León.

Estas mujeres prepararán asado de puerco, empalmes, tamales norteños, chicharrón en salsa, el llamado "arroz de boda", la discada, la carne asada y el infaltable cabrito, y le explicarán a los comensales la historia detrás de cada platillo, así como las recetas y el proceso que seguían los antepasados.

La presidenta de la Canirac, Kathia Guajardo, explicó que se busca fortalecer el turismo gastronómico, pero no solo para el gusto de los comensales, sino para recordarles las raíces del campo, que comprendan el origen de cada platillo, la riqueza cultural que representa y que descubran el vínculo entre nuestra gastronomía, las familias y el territorio.

Detrás de cada receta hay una historia, detrás de cada platillo hay una familia, detrás de cada fogón hay una comunidad y detrás de cada cocinera tradicional hay un patrimonio que debe ser reconocido, promovido y protegido.

Y es que la cocina norestense es algo más que comida: es herencia, tradición, identidad, cultura y diversidad.

"Estamos listos para mostrarle al mundo el verdadero sabor del noreste mexicano; con entusiasmo les presentamos formalmente Fogones del Noreste, un corredor gastronómico que representa, más que una zona de alimentos, un homenaje a nuestras raíces, el reconocimiento de nuestras cocineras tradicionales, la dignificación de los sabores heredados por generaciones y el encuentro entre tradición, cultura y desarrollo económico", detalló Guajardo.

Esta expo gastronómica estará desde las 12 del mediodía hasta la medianoche.

El costo del platillo varía, pero en promedio ronda los $200 pesos.

Los productores agradecieron por abrir las puertas a la gastronomía tradicional y dar voz a las comunidades rurales.

"Con proyectos como este demostramos que la conservación de la naturaleza y la cultura pueden caminar de la mano, que la gastronomía es también una manera de cuidar el territorio y fortalecer el bienestar de quienes lo habitan", dijo Elsa Hernández, del Proyecto "Delicias de la Sierra".

Los comensales descubrirán cómo incorporar las proteínas vegetales a la comida tradicional.

"Y qué mejor manera de poderlo hacer en este evento que vamos a estar en los ojos del mundo", destacó el chef Sergio Cervantes.

"Ahí los vamos a estar esperando para platicar y compartir, compartir los sabores que nos representan", expuso la chef Luisa González.

Para el Mundial, la industria restaurantera en la entidad capacitó a 9 mil 700 trabajadores y a 4 mil establecimientos.

La derrama económica de la fiesta futbolera en tierras regias sería de $2.1 mil millones de pesos; y de esa cantidad, la industria restaurantera captaría cerca de la mitad.

En Nuevo León se espera la visita de 500 mil personas; de ellas, 375 mil serían turistas internacionales. Y al Fan Fest asistirán cerca de dos millones de espectadores, entre nacionales y extranjeros.

Así que recuerde: detrás de cada fogón, detrás de cada platillo y detrás de cada cocinera hay mucha historia.

Comentarios