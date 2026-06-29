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Tendrá COBAC 300 espacios adicionales para próximo ciclo escolar

El COBAC mantiene abierto el proceso de inscripción y permitirá incrementar la matrícula del subsistema, que este año recibirá un mayor número de alumnos.

Por Christyan Estrada | 29 Junio 2026

El Colegio de Bachilleres de Coahuila (COBAC) abrirá 300 espacios adicionales para el próximo ciclo escolar al proyectar el ingreso de 3 mil 700 estudiantes de nuevo ingreso, mientras que este martes 30 de junio concluirán sus estudios 3 mil 400 jóvenes, informó el director general del subsistema, Leonardo Jiménez Camacho.

Con la aplicación de los últimos exámenes extraordinarios concluirá oficialmente el ciclo escolar 2025-2026, además de celebrarse las dos últimas ceremonias de graduación programadas para esta generación.

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El proceso de inscripción permanece abierto y permitirá incrementar la matrícula del subsistema, que este año recibirá un mayor número de alumnos de los que egresan.

De quienes concluyen el bachillerato, entre el 65 y el 70 por ciento continuará sus estudios universitarios, mientras que el resto buscará incorporarse al mercado laboral apoyado en la formación para el trabajo que ofrece el COBAC, pese a no ser un bachillerato técnico.

La demanda por ingresar al subsistema incluso abre la posibilidad de ampliar su cobertura en el futuro; sin embargo, Leonardo Jiménez Camacho explicó que la creación de nuevos planteles dependerá de contar con recursos para infraestructura y del respaldo de los gobiernos estatal y federal.

“Podríamos abrir otro Colegio de Bachilleres, pero necesitamos tanto el apoyo federal como la construcción de otros planteles”, expresó.

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El director general destacó que las graduaciones representan también el reconocimiento al esfuerzo de estudiantes, docentes y padres de familia, quienes hicieron posible la formación académica de una nueva generación de bachilleres.

 

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