Tendrá COBAC 300 espacios adicionales para próximo ciclo escolar

El COBAC mantiene abierto el proceso de inscripción y permitirá incrementar la matrícula del subsistema, que este año recibirá un mayor número de alumnos.

El Colegio de Bachilleres de Coahuila (COBAC) abrirá 300 espacios adicionales para el próximo ciclo escolar al proyectar el ingreso de 3 mil 700 estudiantes de nuevo ingreso, mientras que este martes 30 de junio concluirán sus estudios 3 mil 400 jóvenes, informó el director general del subsistema, Leonardo Jiménez Camacho.

Con la aplicación de los últimos exámenes extraordinarios concluirá oficialmente el ciclo escolar 2025-2026, además de celebrarse las dos últimas ceremonias de graduación programadas para esta generación.

El proceso de inscripción permanece abierto y permitirá incrementar la matrícula del subsistema, que este año recibirá un mayor número de alumnos de los que egresan.

De quienes concluyen el bachillerato, entre el 65 y el 70 por ciento continuará sus estudios universitarios, mientras que el resto buscará incorporarse al mercado laboral apoyado en la formación para el trabajo que ofrece el COBAC, pese a no ser un bachillerato técnico.

La demanda por ingresar al subsistema incluso abre la posibilidad de ampliar su cobertura en el futuro; sin embargo, Leonardo Jiménez Camacho explicó que la creación de nuevos planteles dependerá de contar con recursos para infraestructura y del respaldo de los gobiernos estatal y federal.

“Podríamos abrir otro Colegio de Bachilleres, pero necesitamos tanto el apoyo federal como la construcción de otros planteles”, expresó.

El director general destacó que las graduaciones representan también el reconocimiento al esfuerzo de estudiantes, docentes y padres de familia, quienes hicieron posible la formación académica de una nueva generación de bachilleres.