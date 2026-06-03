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David Beckham tendrá estrella en Hollywood durante Mundial 2026

David Beckham recibirá una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood el próximo 12 de junio, en plena celebración de la Copa Mundial de la FIFA 2026

  • 03
  • Junio
    2026

El exfutbolista inglés, David Beckham, será homenajeado con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood el próximo 12 de junio, apenas un día después del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La ceremonia fue confirmada este miércoles por la Cámara de Comercio de Hollywood, organismo responsable de administrar el emblemático boulevard angelino, considerado uno de los principales símbolos de la industria del entretenimiento.

El acto contará con la participación del actor Tom Cruise y de Victoria Beckham, empresaria, diseñadora y esposa del exmediocampista británico, quienes fungirán como oradores durante el homenaje.

Un reconocimiento más allá del futbol

La productora del evento, Ana Martínez, destacó que la distinción reconoce no solo la carrera deportiva de Beckham, sino también la influencia que ha ejercido durante años en distintas áreas de la cultura popular.

"La Cámara de Comercio de Hollywood está orgullosa de recibir a David Beckham en el Paseo de la Fama de Hollywood", señaló Martínez en un comunicado.

La organizadora resaltó especialmente el papel que ha desempeñado en el crecimiento del futbol en Estados Unidos.

"El rol de Beckham en elevar el perfil del fútbol en Estados Unidos y su duradera influencia en los deportes, el entretenimiento y la cultura global hacen de este homenaje algo especialmente significativo", añadió.

La fecha elegida coincide con uno de los momentos más importantes para el futbol mundial, ya que ese mismo día la selección de Estados Unidos disputará en Los Ángeles su primer partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026 frente a Paraguay.

De leyenda del futbol a empresario deportivo

Beckham construyó una de las carreras más exitosas de su generación. Fue capitán de la selección de Inglaterra durante seis años y defendió las camisetas de clubes históricos como Manchester United, Real Madrid, AC Milan y Paris Saint-Germain.

Su retiro como futbolista llegó en 2013, pero su vínculo con el deporte continuó creciendo desde los despachos.

Actualmente es copropietario del Inter Miami CF, franquicia de la Major League Soccer que adquirió relevancia internacional tras concretar en 2023 el fichaje de Lionel Messi, considerado uno de los movimientos más importantes en la historia del futbol estadounidense.

Bajo su dirección, el club se ha convertido en una de las marcas deportivas con mayor crecimiento y proyección en Norteamérica.

Cabe señalar que la influencia de Beckham también se ha extendido al sector audiovisual.

En 2019 fundó Studio 99, una productora especializada en documentales, series y contenidos deportivos que ha participado en diversos proyectos internacionales.

Esta faceta empresarial ha contribuido a fortalecer una imagen pública que combina deporte, entretenimiento y negocios, convirtiéndolo en una de las figuras más reconocidas a nivel global.


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