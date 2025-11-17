Recolecta Monterrey dos toneladas de basura tras desfile

Decenas de elementos de la Secretaría de Servicios Públicos de Monterrey desplegaron un operativo de limpieza intensiva en el primer cuadro de la ciudad, posterior a la celebración del desfile conmemorativo por el 115 aniversario de la Revolución Mexicana.

El despliegue resultó en la recolección de más de dos toneladas de residuos que quedaron esparcidos a lo largo de las principales vialidades utilizadas para el evento masivo.

Inmediatamente después del paso de los contingentes de escuelas públicas y privadas, así como de corporaciones de seguridad, el equipo se encargó de dejar la zona completamente limpia y segura para la ciudadanía, informó el municipio.

Para la ejecución de estas tareas, se utilizó maquinaria ligera y pesada, dando atención prioritaria a vialidades clave como Constitución, Zuazua, Dr. Coss, Washington, Hidalgo y Pino Suárez.

Mediante acciones coordinadas de barrido, pepena y recolección de basura, se logró atender una extensión de más de 6 mil 400 metros lineales de recorrido del desfile.

Las autoridades de Monterrey aprovecharon la ocasión para reiterar el llamado urgente a la ciudadanía a mantener la limpieza del espacio público, exhortando a no tirar desechos en la vía pública y a utilizar los botes de basura instalados en la zona centro.

Finalmente, la dependencia destacó que este evento sirvió como un recordatorio de la importancia de la conciencia cívica y la imagen que la ciudad proyectará, especialmente de cara a eventos internacionales de gran magnitud, como la próxima Copa Mundial de la FIFA, que se celebrará el próximo año.

