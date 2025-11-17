Cerrar X
Nuevo León

Recolecta Monterrey dos toneladas de basura tras desfile

Tras el desfile por el 115 aniversario de la Revolución el municipio recolectó más de dos toneladas de residuos a lo largo de las principales vialidades usadas

  • 17
  • Noviembre
    2025

Decenas de elementos de la Secretaría de Servicios Públicos de Monterrey desplegaron un operativo de limpieza intensiva en el primer cuadro de la ciudad, posterior a la celebración del desfile conmemorativo por el 115 aniversario de la Revolución Mexicana.

El despliegue resultó en la recolección de más de dos toneladas de residuos que quedaron esparcidos a lo largo de las principales vialidades utilizadas para el evento masivo.

Inmediatamente después del paso de los contingentes de escuelas públicas y privadas, así como de corporaciones de seguridad, el equipo se encargó de dejar la zona completamente limpia y segura para la ciudadanía, informó el municipio.

Para la ejecución de estas tareas, se utilizó maquinaria ligera y pesada, dando atención prioritaria a vialidades clave como Constitución, Zuazua, Dr. Coss, Washington, Hidalgo y Pino Suárez.

Mediante acciones coordinadas de barrido, pepena y recolección de basura, se logró atender una extensión de más de 6 mil 400 metros lineales de recorrido del desfile.

Las autoridades de Monterrey aprovecharon la ocasión para reiterar el llamado urgente a la ciudadanía a mantener la limpieza del espacio público, exhortando a no tirar desechos en la vía pública y a utilizar los botes de basura instalados en la zona centro.

Finalmente, la dependencia destacó que este evento sirvió como un recordatorio de la importancia de la conciencia cívica y la imagen que la ciudad proyectará, especialmente de cara a eventos internacionales de gran magnitud, como la próxima Copa Mundial de la FIFA, que se celebrará el próximo año.


