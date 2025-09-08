Recolecta municipio 67 toneladas de basura de rejillas de drenaje

Debido a las fuertes lluvias que azotaron el Área Metropolitana durante el domingo y lunes, la corriente arrastró basura que, a su vez, tapó varias rejillas de drenaje pluvial, provocando inundaciones.

Ante esto, personal de Servicios Públicos de Monterrey, realizó labores de limpieza en todo el municipio, recolectando más de 67 toneladas de basura en tan solo 36 horas de trabajo.

Cabe resaltar que más de 38 toneladas fueron recogidas con el sistema de hidrojet, sin embargo, aun con este avanzado sistema de limpieza se han logrado dar abasto, pues las precipitaciones no han cesado, por lo que se continúan acumulando desechos.

Además de estas acciones de limpieza, los trabajadores realizaron labores de descacharrización en zonas vulnerables, además de retiro de escombros en puntos estratégicos.

La titular de la dependencia, Mayela Quiroga, exhortó a la ciudadanía a no tirar basura en la calle o en las banquetas, pues la corriente las arrastra, tapa el drenaje y genera inundaciones, las cuales afectan a la propia comunidad.

