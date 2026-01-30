Podcast
Nuevo León

Avanza programa de descacharrización en colonias de Monterrey

El municipio recolecta muebles, llantas y más en operativo; vecinos pueden solicitarlo al 072 y evitar basura que cause inundaciones

A las vecinas de la colonia Jardín de las Mitras, al poniente de Monterrey, les urgía deshacerse de los  cacharros...Y el Municipio regio les resolvió el problema. 

La Secretaría de Servicios Públicos de Monterrey implementa el programa de Descacharrización, que va colonia por colonia, para recolectar todos los cacharros que los vecinos ya no quieren tener en su casa, como muebles viejos, salas, escritorios, estufas, colchones, camas y sillas, maderas, llantas y más. 

Desde días antes, se avisa a los colonos mediante perifoneo, volanteo o redes sociales, para que el día señalado  saquen todo a la banqueta o lo depositen en el punto designado por  la autoridad.

El director de la Zona Poniente de Servicios Públicos, Alan Ambríz, explica que el reto es  una ciudad más limpia. 

"Es un programa de los principales que trae nuestro alcalde Adrián de la Garza. Es para que esta basura no termine en época de lluvias o en días normales ensuciándonos la ciudad o en  las alcantarillas" 

Si, el operativo no pasa, los vecinos pueden solicitarlo. 

"Al 072, que es donde se hacen los reportes de cualquier tema de Monterrey, en el whatsapp de Regina y en las redes sociales de nuestro alcalde y del municipio de Monterrey", explicó. 

"Nos llega a nosotros y lo atendemos de inmediato", aclara. 

El operativo recoge todo, con excepción de restos de material de construcción.

¿Qué es lo que no se llevan?

"Escombro, tenemos limitado hasta un metro cúbico de escombro, que es más o menos un costal, pero ya grandes cantidades de escombro no procede", aclaró. 

Luego, esos triques son llevados a la base operativa y de ahí  a Simeprode. 

En un solo día de operativo, en una zona pueden recolectarse más de 50 toneladas de cacharros. 

El reto es evitar que los triques inservibles taponeen alcantarillas, drenajes y salidas naturales de agua, provocando inundaciones. 

Recuerde: puede hacer los reportes en el 072, en la app de Regina y en las redes sociales del municipio. 


