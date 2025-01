Reconoce Escobedo a 148 policías por dedicación y profesionalismo

En agradecimiento al trabajo diario que realizan y su compromiso con la seguridad de los habitantes de Escobedo, 148 Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana fueron reconocidos.

El reconocimiento estuvo encabezado por el Alcalde Andrés Mijes, acompañado por Jaime Zurricanday, Tesorero Municipal, y el Capitán Marco Antonio Zavala, Secretario de Seguridad Ciudadana.

Durante el evento, se distinguió a 80 policías que, entre los meses de octubre y diciembre de 2024, se desempeñaron con legalidad, profesionalismo, honradez, eficiencia y respeto a los derechos humanos.

Además, en el mismo evento, se distinguió a 68 elementos por su destacada trayectoria dentro de la corporación, reconociendo su lealtad y años de servicio dedicados al cuidado de la comunidad escobedense.

El Alcalde Andrés Mijes resaltó la relevancia del trabajo de los oficiales de PROXPOL (Policías en Proximidad), quienes han llevado a cabo importantes acciones para mantener el orden y la paz en las colonias del municipio.

"Si algo me llena de orgullo de nuestra policía, es que se la juega con Escobedo, se la juega de verdad en la primera línea, en la línea de los profesionales y los valientes, por eso en lo personal yo me la juego con ustedes, para mí son una prioridad, no escatimamos recursos y les damos todo lo que está a nuestro alcance”, indicó Mijes Llovera.





