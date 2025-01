Reconoce PAN a Mauricio Fernández por liderar votos en municipios

El alcalde de San Pedro, Mauricio Fernández Garza, recibió un reconocimiento del PAN Nacional por ser el candidato panista con más porcentaje de votos en todos los municipios del país en donde este partido contendió.

La entrega del reconocimiento fue realizada por el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, a Fernández Garza durante la sesión plenaria que el partido celebró en Nuevo León con la participación de los 71 diputados federales de Acción Nacional.

A través de un comunicado, la dirigencia nacional del PAN destacó que el reconocimiento celebra además la trayectoria de Mauricio Fernández con 60 años de militancia en el partido, así como "lo que el PAN puede lograr cuando impulsa liderazgos sólidos y eficientes".

“Cuando eres reelecto y la gente te vuelve a dar la confianza, no hay manera de que ese voto no haya sido una calificación aprobatoria de que lo hiciste bien. (…) A usted le digo, hablándole de usted: es un honor, es un honor tenerlo aquí y me refiero no solo a esta plenaria, me refiero a Acción Nacional. Es un honor tenerlo a usted, a su nombre, a su trayectoria; más allá del reconocimiento, le damos este aplauso, querido alcalde, don Mauricio Fernández”, dijo Romo.

Emocionado por la distinción, Mauricio Fernández agradeció el reconocimiento y en sus redes sociales habló al respecto.

"Es un honor recibir el reconocimiento como el alcalde panista con el mejor porcentaje de votación en municipios de más de 50,000 habitantes. Agradezco profundamente a los sampetrinos por confiar en mí para ser su alcalde por cuarta vez. ¡Su apoyo me motiva cada día! Les mando un abrazote. Estoy muy agradecido por el reconocimiento que me otorgó el dirigente nacional".

En los comicios electorales de 2024, Mauricio Fernández obtuvo 50,613 votos, lo que representó el 63% de la preferencia del electorado, mayoría avasallante con la que obtuvo por cuarta ocasión la alcaldía de San Pedro.

Comentarios