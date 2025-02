Construirá San Pedro 'súper parque'; autorizan compra de predio

“Ahorita están trabajando ya en el anteproyecto desde hace un par de meses, pero tan pronto lo tengamos, se los comparto con mucho gusto, lo está haciendo Mario Shcjetnan, que yo creo que es el mejor urbanista de México.

“$1,152 millones es la adquisición del predio, las fuentes y los jardines y la madre, pues no no tengo idea de cuánto vaya a ser, porque no está hecho el anteproyecto, ni el proyecto”, señaló.