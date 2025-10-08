Récord en inversión extranjera afianza a NL como líder económico

En los cuatro años de administración de Samuel García la inversión extranjera directa total ha superado los $90 mil millones de dólares, lo que, según la Secretaría de Economía, afianza a Nuevo León como el líder económico del país.

De acuerdo con cifra reveladas por la secretaría, tan solo de octubre de 2024 a junio de 2025, la entidad concretó inversiones por $33.2 mil millones de dólares, distribuidas en 103 proyectos, lo que resultó en la generación de más de 44,000 empleos.

También se informó que las cifras consolidan al estado como el principal polo de competitividad y desarrollo sostenible en el país.

La Secretaria de Economía, Betsabé Rocha, afirmó que la entidad tiene un entorno de confianza para recibir capitales extranjeros.

"Nuevo León se ha convertido en la plataforma industrial más competitiva de México. La atracción de inversión va más allá de las cifras, representa empleos bien remunerados, cadenas productivas más sólidas y un entorno empresarial de confianza”, aseguró Rocha

Los principales sectores beneficiados por esta inversión son manufactura (38%), automotriz (16%), logística (7%) y servicios (7%)

Estados Unidos se mantiene como el principal país inversor en 2025, seguido de Asia y Alemania.

La fuerza productiva de Nuevo León se traduce en el ámbito internacional, alcanzando $57,300 millones de dólares en exportaciones durante 2024, lo que representa un crecimiento del 2.3% respecto al año anterior.

“La fortaleza de nuestro sector exportador demuestra que lo hecho en Nuevo León compite y se reconoce en el mundo. Nuestra industria está lista para los retos globales y para seguir aportando a la prosperidad del país”, señaló Rocha.

El sector manufacturero es el principal motor, destacando el liderazgo en equipo de transporte (34%), aparatos eléctricos y electrónicos (17.5%) y maquinaria y equipo (13.2%).

La industria automotriz tuvo un incremento notable, con la exportación de 266,000 vehículos ensamblados entre agosto de 2024 y julio de 2025, un 11% más que en el periodo anterior.

El programa IMMEX mantiene a 729 empresas activas y ha generado 380,000 empleos manufactureros, ratificando el liderazgo nacional en este rubro.

Impulso a la innovación y Pymes

En un esfuerzo por diversificar y modernizar la economía, la secretaría impulsó una nueva vocación productiva en el sur del estado, combinando ciencia, tradición y tecnología.

Se canalizaron 39 millones de pesos en coordinación con la UANL para investigación.

Programas como ALERE (vino) y FLAMMAM (mezcal) han beneficiado a más de 110,000 personas en la economía rural.

Además, la inversión conjunta en innovación con empresas supera los 50 millones de pesos, beneficiando a más de 70 compañías.

La red de clústeres creció a 15 con la integración de Inteligencia Artificial y Salud y Turismo Médico, agrupando a 827 empresas y más de 270,000 empleos.

Para fortalecer a las pequeñas y medianas empresas (pymes), el programa sustitución de importaciones facilitó compras por $358 millones de pesos a negocios locales.

En el ámbito de financiamiento, Nuevo Impulso Nuevo León otorgó más de $8,500 millones de pesos en créditos a 3,400 Mipymes, además de reforzar la estrategia con una bolsa adicional de $6,000 millones de pesos para créditos empresariales en 2025.

