Recorre Luis Susarrey zonas con baches en San Pedro

Ante el creciente surgimiento de baches en San Pedro, el municipio más rico de América Latina, el futuro City Manager, Luis Susarrey, así como Miguel Ávila, quien será el próximo secretario de Servicios Públicos, recorrieron las vialidades afectadas encontrando a su paso afectaciones que considera pudieron prevenirse.

El recorrido, al que tuvo acceso el equipo de El Horizonte, partió de la zona de Los Tubos, en las inmediaciones de las avenidas Gómez Morín y Vasconcelos, y continuó hacia vialidades como El Roble, Lázaro Cárdenas y Calzada del Valle, adentrándose en zonas como la colonia del Valle.

En todos estos puntos, Susarrey y Ávila realizaron un reconocimiento del problema a fin de tomar cartas en el asunto, según explicaron a El Horizonte.

Luego de señalar que esta problemática en las calles de San Pedro no se había visto en años anteriores, el próximo City Manager también indicó que es evidente que hay hoyos en la carpeta que requieren de una intervención mayor, pero eso no significa que no se vaya a reparar a la brevedad.

Por su parte, Miguel Ávila reiteró el compromiso de tapar los baches en los primeros 100 días de la nueva administración, pues no solo se trata de calles de alto flujo o donde pasan vehículos pesados, sino que los daños en calles interiores también son un problema.

“Estamos ahorita en una calle interior en la zona Valle, aquí, pues no pasan tráileres, no pasan camiones de 12 metros y si tú te fijas la calle está hecha garra”, dijo Ávila.

En las últimas 24 horas, el Centro de Integración Ciudadana (CIC) recibió reportes de baches en los siguientes puntos:

Un bache profundo en la avenida Lázaro Cárdenas en su cruce con calle Río Tamuín, así como Lázaro Cárdenas y avenida Ricardo Margáin.

Otro punto es en el numeral 156 de la avenida José Vasconcelos, en la colonia Santa Engracia, sobre el carril central.

Además de varios baches sobre la avenida Gómez Morón en la colonia Jerónimo Siller.

También en Río Akumal casi esquina con avenida Alfonso Reyes, en la colonia Residencial Chipinque.

Otro más en la calle Sierra Verde y calle Corona en la colonia Lomas del Valle.

Cuestiona equipo de transición, inacción ante baches

El equipo de transición del alcalde elector, Mauricio Fernández Garza, cuestionó a la administración saliente del aún edil Miguel Treviño, la inacción ante el surgimiento de baches.

Durante una reunión de trabajo, Miguel Ávila, próximo Secretario de Servicios Públicos de San Pedro, presentó una carpeta a la actual administración señalando la ubicación de cada uno de los baches.

“Nos dimos a la tarea desde marzo a junio, donde se detectaron estos baches, aquí vienen georreferenciados, ilustrados y con la fecha en que se hizo el levantamiento por el equipo nuestro y muy seguramente de estos más de 700 baches, la mayoría ya han de estar reparados".

“La intención es saber cuáles no están así y porque siguen recayendo el daño en el mismo bache o en el mismo punto, para nosotros tener un sustento técnico para que no nos vuelva a pasar como nueva administración”, comentó Miguel Ávila.

