Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
alcalde_comovamos_monterrey_c5afebb327
Nuevo León

Reforzará Adrián trabajo tras resultados de 'Alcalde, Cómo Vamos'

El alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, se comprometió a reforzar trabajos tras la encuesta ‘Alcalde, Cómo Vamos’, donde obtuvo 8.8 puntos

  • 09
  • Diciembre
    2025

Tras los resultados de la encuesta ‘Alcalde, Cómo Vamos’, el presidente municipal de Monterrey, Adrián de la Garza, se comprometió en reforzar los trabajos para mejorar los resultados obtenidos en dicha evaluación.

El alcalde obtuvo un promedio de 8.8 puntos en la encuesta y los rubros en donde fue calificado con 10, fue en Movilidad y Seguridad, mientras que en el rubro de Gobierno obtuvo 8.4, Medio Ambiente 8.1 y en Desarrollo Urbano un porcentaje 8.0.

“Hay áreas de oportunidad, también reconocerle a los demás compañeros alcaldes de todos los municipios, sé que han hecho un esfuerzo importante para para poder resolver los problemas de la ciudadanía de cada uno de los municipios, reconocerles mis compañeros alcalde que pues también salieron bien en la evaluación. creo que la mayoría pues subió en su evaluación en lugar de bajar. 

“Esto obviamente nos compromete más porque seguramente va a estar la competencia fuerte, pero al final de cuentas competimos contra uno mismo, tenemos que seguir mejorando”, dijo Adrián de la Garza.

Agregó que continuarán trabajando para mantener las calificaciones de 10 en Movilidad y Seguridad.

“Tenemos que mejorar y en las áreas donde tuvimos 10, por supuesto, tenemos que sostenerle y mantenerles es es un tema de resistencia de seguir trabajando, ahorrar esfuerzos, no echar campanas al vuelo. 

“Esta es una evaluación, esta es una buena primera evaluación, pero tenemos que tener mejores próximas evaluaciones. Se están dando resultados. Es nuestro compromiso, dar resultados, pero sobre todo más que la evaluación la evaluación más importante es la de los ciudadanos”, indicó el alcalde.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_12_10_at_8_58_04_PM_3b6cec6510
Sorprende a regios señalética de Calzada Mauricio Fernández
Whats_App_Image_2025_12_10_at_8_20_41_PM_98cba76fc7
Se pronuncia IP junto a PRI y PAN en contra del alza al ISN
af23ee14_c43c_467d_b5a6_d0bb84990b23_16287ea0ab
Estrena San Pedro ruta gratuita hacia la Alameda de Monterrey
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_12_10_at_8_58_04_PM_3b6cec6510
Sorprende a regios señalética de Calzada Mauricio Fernández
escena_katniss_peeta_773185561b
Jennifer Lawrence y Josh Hutcherson regresan a 'Hunger Games'
Whats_App_Image_2025_12_10_at_8_14_08_PM_8f86970a03
Cae 'El Limones', operador financiero de Los Cabrera en Coahuila
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_2025_12_09_T090835_329_213736ab0c
Fátima Bosch abandona entrevista tras preguntas incómodas
escna_jenni_rivera_a6b5e805cf
Jenni Rivera: 13 años de su legado en la música regional
nl_gigantes_toxicos_cfa5f75082
Asfixian a regios gigantes tóxicos; contaminan con CO2 y plomo
publicidad
×