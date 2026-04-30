Reestructura de la Garza gabinete; reforzará enfoque humanista

El alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, anunció este jueves una serie de cambios estratégicos en su equipo de trabajo.

Los ajustes, que incluyen relevos en la Contraloría, la Jefatura de Gabinete y dependencias sociales, tienen como objetivo reforzar la cercanía con la ciudadanía y dar resultados bajo una visión humanista.

Cambios en la Contraloría municipal

En la Contraloría, la panista Jovita Morín Flores dejó el cargo argumentando motivos personales.

En su lugar, el alcalde propuso a Tania Hernández González, cuya designación está sujeta a la autorización de los regidores y síndicos en sesión de Cabildo.

Nombran nuevo titular en Desarrollo Humano

Uno de los movimientos más relevantes es la designación de Fernando Margáin Sada como nuevo titular de la Secretaría de Desarrollo Humano e Igualdad Sustantiva.

Margáin, quien se desempeñaba como Jefe de Gabinete, cubre la vacante dejada por Karina Barrón, quien enfrenta un proceso penal por delitos de extorsión y falsedad de declaraciones.

“Fernando es un profesionista con amplia trayectoria jurídica, empresarial, académica y política”

Relevo en la Jefatura de Gabinete

Para cubrir el espacio dejado por Margáin, el alcalde nombró a Wendy Cordero como nueva Jefa de Gabinete.

Cordero deja la titularidad del Instituto Municipal de las Mujeres Regias para asumir esta responsabilidad. De la Garza resaltó su experiencia previa como regidora, diputada federal y secretaria de las Mujeres del PAN en la entidad.

Propuesta en Instituto de las Mujeres Regias

Como propuesta para encabezar el Instituto Municipal de las Mujeres Regias, el edil presentó a África Elizondo, cuyo nombramiento deberá ser ratificado por el Cabildo regiomontano.

Visión de la reingeniería administrativa

De la Garza enfatizó que esta reingeniería administrativa responde a la exigencia de la población regia.

“(Las acciones) serán encaminadas a garantizar el bien común, reforzar la cercanía con los ciudadanos y con una vocación humanista podamos atender mejor sus necesidades”

Cambios en el gabinete regio

Secretaría de Desarrollo Humano e Igualdad Sustantiva

Sale: Karina Barrón

Entra: Fernando Margáin Sada

Jefatura de Gabinete

Sale: Fernando Margáin Sada

Entra: Wendy Cordero

Contraloría Municipal

Sale: Jovita Morín Flores

Entra: Tania Hernández González

*Sujeto a aprobación del Cabildo

Instituto Municipal de las Mujeres Regias

Sale: Wendy Cordero

Entra: África Elizondo

*Sujeto a aprobación del Cabildo

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