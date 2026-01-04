Samuel García promete reforzar seguridad en Nuevo León en 2026

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, afirmó que uno de sus principales propósitos para este 2026 es continuar fortaleciendo la seguridad en la entidad, con el objetivo de mantener y mejorar los resultados alcanzados durante 2025.

Seguridad, prioridad para 2026

A través de sus redes sociales, el mandatario estatal señaló que el año pasado fue el mejor en materia de seguridad en los últimos 15 años, al registrar una disminución en los delitos de alto impacto, y aseguró que su administración trabajará para que esta tendencia continúe.

“Uno de mis propósitos de Año Nuevo es seguir trabajando incansablemente para que este 2026 sea el mejor año en seguridad, como lo fue 2025”, expresó.

De mis propósitos de año nuevo es continuar trabajando incansablemente para que este 2026 siga siendo el mejor año en seguridad que como lo fue este 2025, con todos los delitos de alto impacto a la baja y los mejores resultados en 15 años. Continuaremos reforzando a la Nueva… pic.twitter.com/UxA6d78q0f — Samuel García (@samuel_garcias) January 4, 2026

Refuerzo de la Nueva Fuerza Civil

García destacó que se seguirá reforzando a la Nueva Fuerza Civil, corporación que, dijo, se consolida como la de mejor desempeño y mayor confianza en México.

Entre las acciones anunciadas, se contempla la graduación de más elementos, con la meta de alcanzar 7 mil policías estatales plenamente capacitados.

Más equipo e infraestructura

El gobernador adelantó que los nuevos elementos y la corporación en general contarán con mejor equipamiento, que incluye nuevas patrullas, más unidades Black Mamba, un nuevo helicóptero Black Hawk y la construcción del nuevo Cuartel General.

Samuel García reiteró que su administración no bajará la guardia en materia de seguridad y continuará invirtiendo recursos y esfuerzos para proteger a las familias de Nuevo León y mantener a la entidad como una de las más seguras del país.

