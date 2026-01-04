Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2026_01_04_T131612_633_7c17ad06fc
Nuevo León

Samuel García promete reforzar seguridad en Nuevo León en 2026

El gobernador Samuel García aseguró que en 2026 mantendrá a la baja los delitos de alto impacto y reforzará a la Fuerza Civil con más policías y equipo

  • 04
  • Enero
    2026

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, afirmó que uno de sus principales propósitos para este 2026 es continuar fortaleciendo la seguridad en la entidad, con el objetivo de mantener y mejorar los resultados alcanzados durante 2025.

Seguridad, prioridad para 2026

A través de sus redes sociales, el mandatario estatal señaló que el año pasado fue el mejor en materia de seguridad en los últimos 15 años, al registrar una disminución en los delitos de alto impacto, y aseguró que su administración trabajará para que esta tendencia continúe.

“Uno de mis propósitos de Año Nuevo es seguir trabajando incansablemente para que este 2026 sea el mejor año en seguridad, como lo fue 2025”, expresó.

Refuerzo de la Nueva Fuerza Civil

García destacó que se seguirá reforzando a la Nueva Fuerza Civil, corporación que, dijo, se consolida como la de mejor desempeño y mayor confianza en México.

Entre las acciones anunciadas, se contempla la graduación de más elementos, con la meta de alcanzar 7 mil policías estatales plenamente capacitados.

Más equipo e infraestructura

El gobernador adelantó que los nuevos elementos y la corporación en general contarán con mejor equipamiento, que incluye nuevas patrullas, más unidades Black Mamba, un nuevo helicóptero Black Hawk y la construcción del nuevo Cuartel General.

Samuel García reiteró que su administración no bajará la guardia en materia de seguridad y continuará invirtiendo recursos y esfuerzos para proteger a las familias de Nuevo León y mantener a la entidad como una de las más seguras del país.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

AP_26006055027712_e4b6220735
Protestas en Irán dejan al menos 35 muertos y 1,200 detenidos
salon_de_clases_9ffdd13690
Educación confirma robos y vandalismo en 6 escuelas de Tamaulipas
EH_DOS_FOTOS_2026_01_05_T172830_549_64c817ffca
Olivia Rodrigo desata rumores de nuevo álbum esta semana
publicidad

Últimas Noticias

AVMM_0818_c4b08dcaa1
Entrega Nuevo León más de 265 mil servicios gratuitos
AP_26006055027712_e4b6220735
Protestas en Irán dejan al menos 35 muertos y 1,200 detenidos
deportes_brunetta_5cbf3b3588
Boca Juniors estaría interesado en llevarse a Brunetta
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_2026_01_04_T094759_685_db4ebc0b9e
Hallan sin vida a empresario tequilero Adrián Corona en Jalisco
EH_FOTO_VERTICAL_9_f4f2eea110
Maduro enfrenta a EUA; volverá a la corte de Manhattan en marzo
EH_UNA_FOTO_2026_01_04_T125821_570_c9c5f10a9c
Muere trabajador de Nemak tras accidente con maquinaria en García
publicidad
×