Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
adrian_0d7ec7ac46
Nuevo León

Fortalece Monterrey seguridad con 166 nuevos elementos

El alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza tomó protesta a nuevos elementos que reforzarán la seguridad y vigilancia durante el Mundial FIFA 2026

  • 28
  • Mayo
    2026

Para reforzar la vigilancia y seguridad durante el Mundial de Futbol FIFA 2026, un total de 166 elementos, 91 policías y 75 guardias auxiliares se integraron a las labores operativas de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Monterrey.

El alcalde Adrián de la Garza tomó la protesta de ley a los nuevos integrantes de la corporación regiomontana, en donde reconoció la decisión que tomaron para convertirse en policías, una tarea que consideró no es fácil.

Les adelanto que, además de ser un proyecto de vida, es también un compromiso de preparación constante y servicio incondicional.

“(Ustedes) son las mismas personas, los mismos seres humanos, pero con mucha más capacitación, adiestramiento, formación, disciplina con valores, honor, lealtad, honestidad, que son muy importantes para poder hacer la labor que ustedes el día de hoy van a hacer en la calle”, expresó.

708536848_18588328096052530_8812046606347070997_n.jpg

“La gente de Monterrey, los ciudadanos para quienes trabajamos, esperan mucho de nosotros y nosotros tenemos, obviamente, un compromiso y una responsabilidad que asumimos el día que tomamos protesta con todos los ciudadanos para garantizarles paz y tranquilidad”.

Este acto fue la conclusión de la formación policial de quienes acreditaron satisfactoriamente su capacitación en la Academia de Monterrey, bajo el Programa Rector de Profesionalización del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Eduardo Sánchez Quiroz, comisario general de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, exhortó a los graduados a defender con orgullo el uniforme.  

708926488_18588328123052530_2262579975284863673_n.jpg

"La exigencia es al máximo para no fallar a los ciudadanos, pero sobre todo para que ustedes, cadetes que hoy se gradúan, no le fallen a su familia, ya que están iniciando una carrera policial que ya es un proyecto de vida", expresó.

El municipio de Monterrey informó que, dentro de la estrategia Escudo, se sigue con el reclutamiento para contar con más elementos policiacos. Actualmente, continúan en preparación 250 cadetes.

709121412_18588328087052530_3923694606434190282_n.jpg


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_05_28_at_10_26_17_PM_41bd172f7b
Ilumina San Pedro al Centrito Valle para atraer turismo
ormuz_iran_e7a1512f2d
Lanza Irán disparos de advertencia contra 'infractores' en Ormuz
454_a7e92e61d0
Emiten recomendaciones a comercios por riesgos de electrocución
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2026_05_29_at_1_12_14_AM_b478eb3c35
Auténticos Tigres Juvenil va por otro título en ONEFA
Whats_App_Image_2026_05_29_at_2_07_57_AM_b4297a79c2
Diputados locales piden blindar patrimonio urbano de Coahuila
finanzas_pesos_71560be8df
Se disparan más de 160% salarios en NL y reducen pobreza laboral
publicidad

Más Vistas

trabajadores_sacan_provecho_a_prestamos_5cb8126bf5
Se dispara ola de fraudes por Sofomes en Nuevo León
libro_tiro_libre_06_5992fb961c
UANL impulsa lectura y deporte con libro rumbo al Mundial
finanzas_hoteles_nl_0f79807ddd
A 15 días del Mundial en NL... ¡hoteles no se llenan!
publicidad
×