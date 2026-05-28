Fortalece Monterrey seguridad con 166 nuevos elementos

Para reforzar la vigilancia y seguridad durante el Mundial de Futbol FIFA 2026, un total de 166 elementos, 91 policías y 75 guardias auxiliares se integraron a las labores operativas de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Monterrey.

El alcalde Adrián de la Garza tomó la protesta de ley a los nuevos integrantes de la corporación regiomontana, en donde reconoció la decisión que tomaron para convertirse en policías, una tarea que consideró no es fácil.

Les adelanto que, además de ser un proyecto de vida, es también un compromiso de preparación constante y servicio incondicional.

“(Ustedes) son las mismas personas, los mismos seres humanos, pero con mucha más capacitación, adiestramiento, formación, disciplina con valores, honor, lealtad, honestidad, que son muy importantes para poder hacer la labor que ustedes el día de hoy van a hacer en la calle”, expresó.

“La gente de Monterrey, los ciudadanos para quienes trabajamos, esperan mucho de nosotros y nosotros tenemos, obviamente, un compromiso y una responsabilidad que asumimos el día que tomamos protesta con todos los ciudadanos para garantizarles paz y tranquilidad”.

Este acto fue la conclusión de la formación policial de quienes acreditaron satisfactoriamente su capacitación en la Academia de Monterrey, bajo el Programa Rector de Profesionalización del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Eduardo Sánchez Quiroz, comisario general de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, exhortó a los graduados a defender con orgullo el uniforme.

"La exigencia es al máximo para no fallar a los ciudadanos, pero sobre todo para que ustedes, cadetes que hoy se gradúan, no le fallen a su familia, ya que están iniciando una carrera policial que ya es un proyecto de vida", expresó.

El municipio de Monterrey informó que, dentro de la estrategia Escudo, se sigue con el reclutamiento para contar con más elementos policiacos. Actualmente, continúan en preparación 250 cadetes.





Comentarios