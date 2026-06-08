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Nuevo León

Refuerza San Pedro a Protección Civil con nuevas unidades

El edil explicó que la red estará integrada por siete estaciones ubicadas en distintos puntos de la ciudad, que serán operadas por aproximadamente 40 elementos

  • 08
  • Junio
    2026

Para fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias y brindar servicios de protección y auxilio de primer nivel, el municipio de San Pedro Garza García entregó ocho nuevas unidades a la Dirección de Protección Civil.

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Durante la entrega, el alcalde Mauricio Farah señaló que se invirtieron 8 millones de pesos de forma estratégica para mantener al municipio como referente en materia de prevención, atención de emergencias y seguridad para las familias.

“Se trata de darles el mejor equipamiento a nuestros elementos de Protección Civil para que puedan seguir haciendo el trabajo lo mejor posible”, expresó. 

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“Como dice (Gilberto) Almaguer, nuestro Director, pues, la idea es mucha prevención, pero, finalmente, si ocurre algún incidente, tanto desastre natural o algún accidente vial o demás, pues, que podamos estar a la altura de poder responder lo más rápido posible, como hasta ahora lo hemos hecho”. 

Red de atención será integrada por siete estaciones en distintos puntos de San Pedro

El edil explicó que la red de atención estará integrada por siete estaciones ubicadas en distintos puntos de la ciudad, que serán operadas por aproximadamente 40 elementos especializados.

“Nosotros, por cada 3 mil habitantes, contamos con un personal de Protección Civil aquí en San Pedro, y por cada por cada mil habitantes contamos con 5.5 policías del Municipio de San Pedro”, dijo el Alcalde.

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“Esa métrica que les estoy dando es, por encima, mucho mayor que cualquier municipio del país, y estamos por arriba también de la media mundial”.

Durante el evento, el director de Protección Civil, Gilberto Almaguer, informó que, además de las nuevas unidades, se realizó la entrega de 100 kits de equipamiento para el personal operativo, integrados por overoles, botas, fornituras y equipo prehospitalario especializado.

“Si la prevención en su momento llegara a fallar, poder responder con la operatividad, con la respuesta inmediata de las unidades ante cualquier emergencia dentro o fuera del municipio, inclusive, pues, se ha apoyado ya fuera del país, inclusive fuera del estado y a diferentes ciudades”, explicó Almaguer.


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