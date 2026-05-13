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Nuevo León

Refuerzan capacitación turística rumbo al Mundial 2026

CAPACITUR busca ampliar el acceso a herramientas de capacitación para trabajadoras, trabajadores, emprendedores y personal de primer contacto

  • 13
  • Mayo
    2026

Como parte de la preparación rumbo al Mundial 2026, el Gobierno de Nuevo León mantiene activa la estrategia de profesionalización turística mediante CAPACITUR, la primera plataforma en México de capacitación turística gratuita enfocada en la atención al visitante.

A través de la Secretaría de Turismo, se brindó la capacitación de la plataforma con herramientas de formación enfocadas en atención, hospitalidad e inglés aplicado a distintos perfiles de servicio vinculados al sector turístico.

Por ello, la secretaria Maricarmen Martínez Villarreal señaló que la preparación rumbo al Mundial 2026 también implica fortalecer las capacidades de quienes forman parte de la experiencia del visitante.

“CAPACITUR fortalece la atención al visitante y contribuye a elevar el estándar de servicio en Nuevo León. Preparar a las personas también es preparar al destino”, expresó. 

Además de fortalecer habilidades de atención y hospitalidad, CAPACITUR busca ampliar el acceso a herramientas de capacitación para trabajadoras, trabajadores, emprendedores y personal de primer contacto en todo el estado. 

 


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