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Nuevo León

Refuerzan limpieza y rehabilitación en zona metropolitana

Brigadas estatales retiraron toneladas de basura, repararon baches y rehabilitaron espacios públicos en Monterrey, Guadalupe y Escobedo rumbo al Mundial 2026

  • 16
  • Mayo
    2026

Con trabajos de limpieza, bacheo y mantenimiento de áreas verdes, brigadas estatales realizaron acciones de rehabilitación urbana en distintos municipios del área metropolitana de Monterrey.

Durante la jornada se desplegaron siete brigadas integrales y dos nocturnas que trabajaron en avenidas, parques y espacios públicos de municipios como Monterrey, Guadalupe y Escobedo.

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Entre las labores realizadas destacan la recolección de más de 4 mil 800 kilos de basura, limpieza de vialidades, deshierbe, aplicación de pintura en infraestructura urbana y reparación de baches en calles de Guadalupe.

Autoridades estatales también hicieron un llamado a la ciudadanía para colaborar en el cuidado de los espacios públicos y mantener limpias las áreas comunes, especialmente rumbo a los preparativos del Mundial de Futbol 2026.

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El mantenimiento se llevó a cabo en sitios como la Plaza de los Desaparecidos, Parque Ciudadano y corredores verdes ubicados en Monterrey y Guadalupe, así como labores de limpieza y rehabilitación en parabuses sobre las avenidas Concordia y Benito Juárez, en Escobedo.


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