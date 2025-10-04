Cerrar X
Nuevo León

Refuerzan operativos ambientales en NL; detienen a 25

Como parte de los operativos de vigilancia, al menos 25 personas fueron detenidas por cometer acciones que dañan el equilibrio ecológico de la entidad

Elementos de la Secretaría de Medio Ambiente, Procuraduría Ambiental y Fuerza Civil detuvieron a más de 20 personas y aseguraron decenas de vehículos de carga durante los despliegues realizados en al menos tres municipios.

Como parte de las acciones permanentes realizadas por la División Ambiental en el Estado de Nuevo León, se llevaron a cabo diversas actividades en Monterrey, García y El Carmen.

En los sitios visitados, los elementos corroboraron que se realizaron diversas actividades, como la extracción de material pétreo, se disponía de residuos a cielo abierto, además de la afectación al suelo natural.

Un total de 25 personas fueron detenidas en flagrancia durante los operativos; cuatro inmuebles fueron suspendidos totalmente de actividades, mientras que 35 bienes fueron asegurados, entre los que se destacan vehículos de carga y maquinarias.

Dicha división ambiental refrenda el compromiso del Gobierno del Estado en mantener las acciones contundentes en favor del medio ambiente, por lo que se continuarán con los operativos de inspección y vigilancia permanentes.


