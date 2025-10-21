Cerrar X
nl_regio_monterrey_canada_23d90ec9d6
Nuevo León

Regio recorre 4,700 kilómetros desde Canadá hasta Monterrey

Álvaro Varela completó la 'Ruta del Fénix', un viaje en bicicleta que lo llevó a superar la depresión y reencontrarse consigo mismo

  • 21
  • Octubre
    2025

Con una bicicleta, una casa de campaña y la firme intención de reencontrarse consigo mismo, Álvaro Varela, de 41 años, completó la llamada Ruta del Fénix, un recorrido de más de 4,700 kilómetros desde Canadá hasta Monterrey. 

Un viaje que, más allá del esfuerzo físico, representó para él una batalla interna contra la depresión.

Todo comenzó en enero de este año, cuando Varela atravesaba uno de los momentos más difíciles de su vida. Una noticia impactante lo llevó a una profunda depresión y, sin un plan definido, decidió escapar.

“Me fui huyendo de mis demonios”, reconoce.

WhatsApp Image 2025-10-20 at 4.26.10 PM (1).jpeg

Fue entonces cuando, impulsado por las palabras de su hermano y su amor por el ciclismo (al que ha estado ligado por más de 20 años), decidió emprender la travesía.

Adquirió su bicicleta, llamada “Maple”, y se lanzó a la carretera con lo indispensable: una tienda de campaña, mochilas que sumaban cerca de 50 kilos, un saco de dormir, su cocineta, libros y barras energéticas. 

“Cargaba mi casa, mi vida”, relata.

WhatsApp Image 2025-10-20 at 4.26.10 PM.jpeg

Durante el trayecto enfrentó montañas, desiertos, ríos y tormentas. Una de las pruebas más duras fue pedalear tres mil metros sobre el nivel del mar en Colorado, bajo condiciones extremas.

“El mayor obstáculo fui yo mismo, mi mente”, confiesa. 

“Maple” sufrió más de 20 rayos rotos, más de 10 ponchaduras y fallas mecánicas constantes, pero él no se detuvo.

WhatsApp Image 2025-10-20 at 4.26.11 PM.jpeg

Después de meses de soledad y reflexión, Álvaro llegó a Monterrey el 19 de octubre a las 5 de la tarde. Lo esperaba su familia, y sobre todo su hija, a quien describe como “la persona más importante” de su vida.

“Cuando la vi, se me borró el mundo”, cuenta emocionado.

Hoy, asegura que su travesía cambió su vida por completo. “En el camino me reencontré conmigo mismo. Este viaje me obligó a vivir en el presente. Si me hubiera preparado, no habría tenido el mismo resultado”, reflexiona.

WhatsApp Image 2025-10-20 at 4.26.11 PM (1).jpeg

Con el cuerpo agotado pero el espíritu renovado, Álvaro Varela celebra no solo haber llegado a la meta, sino haber encontrado nuevamente la fuerza dentro de sí mismo.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_10_19_T111813_652_b7dfb6358e
Isaac del Toro brilla en Andorra y termina en segundo lugar
EH_UNA_FOTO_2025_10_12_T163637_222_7ce74d6886
Hoy es el Día Mundial de la Artritis y Enfermedades Reumáticas
EH_UNA_FOTO_2025_10_11_T152252_219_bf2dd89f65
Raymond se debilita; se convierte en depresión tropical
publicidad

Últimas Noticias

INFO_7_DOS_FOTOS_1_8f4e590692
Desaparecen habitantes de Allende en Reynosa, Tamaulipas
tormenta_tropical_melissa_a61f42d671
Se forma la tormenta tropical ‘Melissa’; prevén que sea huracán
EH_CONTEXTO_6_0f91f4c51a
Arranca Festival Santa Lucía con show de percusión asiática
publicidad

Más Vistas

casetas_autopista_aeropuerto_a444cf060e
Reducen espera en caseta de Autopista al Aeropuerto con gratuidad
EH_FOTO_VERTICAL_2025_10_19_T144005_643_60c5415877
Fallece Jesús Montero, ex jugador de Grandes Ligas, a los 35 años
EH_FALLECIMIENTO_8_a98932e47a
Muere bajista y miembro fundador de Limp Bizkit, Sam Rivers
publicidad
×