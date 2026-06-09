Logra regio vuelta completa en competencia de aguas abiertas

El nadador regio Fidencio Montemayor continúa destacando en el circuito de aguas abiertas tras completar el pasado 3 de junio la vuelta oficial a la Isla Coronado, en San Diego, California, convirtiéndose en el primer nuevoleonés en lograr dicha prueba y como parte de su preparación rumbo a futuros retos internacionales como el cruce del Canal de Catalina y el Canal de la Mancha.

Para el deportista, este tipo de competencias representan un objetivo personal y deportivo de largo plazo: “Para mí es importante porque es un reto personal y es parte de una serie de objetivos que yo tengo”, expresó.

La reciente competencia también significó un importante desafío debido a las bajas temperaturas del agua, que variaron entre los 16° y 19° grados centígrados: “Sí era muy importante salir bien de esta por la sensación de la temperatura del agua”, comentó Montemayor, quien participó únicamente con traje de baño, goggles y gorra.

El regiomontano explicó que ingresar a este tipo de pruebas internacionales requiere cumplir con estrictos procesos de selección, los cuales incluyen antecedentes deportivos, exámenes médicos, evaluaciones cardíacas y entrenadores certificados.

“Debes tener antecedentes, recomendaciones, exámenes médicos y pruebas cardíacas”, detalló.

Asimismo, señaló que su preparación implica entrenamientos de entre 30,000 y 40,000 metros por semana, además de prácticas especiales para acostumbrarse al agua fría.

Debido a las condiciones climáticas de Monterrey, entrena en albercas sin calefacción, en la Presa de La Boca y utiliza tinas con hielo para mejorar su adaptación.

Montemayor también explicó que factores como las corrientes y el viento determinan los horarios de salida en estas competencias, por lo que muchas veces las pruebas inician durante la madrugada.

Pese a las dificultades, aseguró sentirse satisfecho con su desempeño en San Diego, donde logró completar la prueba en menos tiempo del esperado: “Me fue muy bien, hice menos de seis horas cuando esperaba hacer poco menos de siete”, afirmó.

El regiomontano completó la vuelta a la isla Coronado en 5 horas, 47 minutos y 30 segundos.

A su vez, comentó que lleva apenas tres años dentro de las pruebas de ultradistancia, siendo que al momento ha realizado solo la vuelta a Manhattan de 48.500 m y la vuelta a las siete bahías de Huatulco de poco más de 22.000 m, aunque previamente practicó triatlón, Ironman y waterpolo.

Actualmente trabaja junto a un equipo multidisciplinario encabezado por el entrenador Jorge “Coco” Villegas, integrante del Salón de la Fama del circuito mundial de aguas abiertas.

Pide impulsar las aguas abiertas desde Universidades y Gobierno

Fidencio Montemayor consideró necesario que tanto universidades como autoridades impulsen con mayor fuerza las disciplinas de aguas abiertas en Nuevo León, con el objetivo de atraer a nuevas generaciones de atletas.

El atleta aseguró que este deporte puede convertirse en una alternativa importante para quienes buscan retos de resistencia física y mental.

“Ojalá y más gente se anime y ojalá y el propio gobierno del estado y las mismas universidades fomenten este tipo de pruebas”, señaló.

Asimismo, destacó que la práctica de aguas abiertas requiere preparación especializada, pero afirmó que el crecimiento de la disciplina en México demuestra que existe interés entre los deportistas.

“En nuestra distancia es más complicado, pero vale mucho la pena”, añadió.

Va por el Canal de Catalina y el Canal de la Mancha

Tras su participación en San Diego, Montemayor ya se prepara para su siguiente gran objetivo: el cruce del Canal de Catalina, en California, considerado una de las pruebas más demandantes del circuito internacional de aguas abiertas.

El regiomontano explicó que este reto contempla un recorrido cercano a los 38.5 kilómetros en agua fría, condición similar a la que enfrentó recientemente durante su prueba en San Diego.

Además, reveló que actualmente busca un lugar para participar dentro de dos años en el cruce del Canal de la Mancha, uno de los desafíos más emblemáticos a nivel mundial, considerado el Everest en esta disciplina.

“Ahorita estoy tratando de calificar para dentro de dos años el cruce del Canal de la Mancha”, indicó.

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