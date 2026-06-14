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Nuevo León

Monterrey activa Regio Ruta Mundialista con servicio gratuito

El municipio puso en marcha dos circuitos especiales que conectan hoteles, centros comerciales y puntos turísticos con el Estadio Monterrey.

  • 14
  • Junio
    2026

Con el propósito de mejorar la movilidad y ofrecer una alternativa de transporte segura y eficiente durante los encuentros deportivos internacionales que se celebran en la ciudad, el Gobierno de Monterrey puso en operación la Regio Ruta Mundialista, un servicio gratuito que conectará diversos puntos estratégicos con el Estadio Monterrey.

El programa contempla dos circuitos especiales. El primero recorrerá la Macroplaza, Fundidora, Parque España y el Estadio Monterrey, para posteriormente regresar a la Macroplaza. El segundo enlazará centros comerciales, hoteles de Valle Oriente y Barrio Antiguo, facilitando el desplazamiento de visitantes y turistas.

Dos rutas para conectar puntos clave de la ciudad

La ruta destinada a zonas comerciales y hoteleras operará hasta el próximo 30 de junio, en un horario de 17:00 a 03:00 horas, con un total de 11 paradas distribuidas entre el Centro de Monterrey y el sector Valle Oriente.

Por su parte, el circuito hacia el Estadio Monterrey brindará servicio los días 13, 15, 19, 21, 23, 25, 28 y 30 de junio, en un horario de 10:00 a 17:00 horas. Además, durante las jornadas de partidos programadas para los días 14, 20, 24 y 29 de junio, contará con horarios y frecuencias especiales para atender la demanda de asistentes.

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Buscan mejorar la experiencia de visitantes y turistas

Las autoridades municipales señalaron que esta estrategia busca agilizar los traslados de visitantes locales, nacionales e internacionales, además de fortalecer la experiencia de movilidad durante la celebración de los encuentros deportivos.

Asimismo, el Municipio invitó a ciudadanos y turistas a aprovechar este servicio gratuito, que además de facilitar los desplazamientos permitirá recorrer algunos de los principales atractivos turísticos de Monterrey, impulsando la convivencia y la actividad económica en distintos sectores de la ciudad.

Con la puesta en marcha de la Regio Ruta Mundialista, Monterrey busca ofrecer una experiencia de transporte ordenada, accesible y de calidad para quienes visitan la capital de Nuevo León durante uno de los eventos deportivos más relevantes del año.

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