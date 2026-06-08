Registra Nuevo León segundo caso de miasis por gusano barrenador
El estado llegó a 266 casos en animales acumulados, de los cuales 79 están activos, por lo que las recomendaciones continúan.
- 08
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Junio
2026
Un segundo caso de miasis en humano por gusano barrenador en Nuevo León, fue confirmado por la secretaria federal de salud federal.
Fue a través del boletín epidemiológico que se revelo que en la semana 21, se registraron 26 nuevos casos en México, uno de ellos en Nuevo León.
Sumando así a nivel nacional 397 casos confirmados de gusano barrenador en humanos.
De acuerdo con el informe de la Dirección General de Epidemiología, se detectaron:
- 10 casos de miasis en humano por gusano barrenador en Oaxaca
- 3 en Chiapas
- 3 en San Luis Potosí
- 2 en Morelos
- 2 en Tabasco
- 2 en Veracruz
- 1 en Hidalgo
- 1 en Jalisco
- 1 Nuevo León
- 1 Querétaro
Chiapas se mantiene como primer lugar en contagios con 137 casos, Veracruz segundo con 66, y ahora Oaxaca tercero con 36, esto a corte al 5 de junio.
Yucatán es cuarto lugar con 33, Guerrero quinto con 23, Puebla sexto con 19, Quintana Roo séptimo con 18, San Luis Potosí en noveno con 13, y Tabasco décimo con 11.
Por debajo aparecen Campeche e Hidalgo con 10 casos, el Estado de México con 4, Morelos y Querétaro con 3, Guanajuato, Michoacán, Jalisco y Nuevo León con 2, y la Ciudad de México, Colima y Tamaulipas con uno.
Un total de dos personas han perdido la vida a causa de la miasis por gusano barrenador:
- 1 en Oaxaca
- Y otra en Yucatán
Nuevo León llegó a 266 casos en animales acumulados, de los cuales 79 están activos, por lo que las recomendaciones continúan.
Ya sea en ganado, mascotas de compañía o en humanos.
- Revisar diariamente la piel, en especial en caso de alguna herida
- Si se tiene una lesión curarla rápidamente, utilizando productos cicatrizantes
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