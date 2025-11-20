Cerrar X
Nuevo León

Regresa a casa menor desaparecida por Roblox

Kimberly, de 14 años, fue localizada en Nuevo Laredo tras comunicarse con su madre; autoridades investigan su contacto con un hombre vía Roblox

  • 20
  • Noviembre
    2025

La adolescente Kimberly Viridiana, de 14 años, quien había sido reportada como desaparecida desde el pasado viernes 14 de noviembre en la colonia Palmiras Residencial, sector Álamo de Escobedo, regresó a su domicilio por su propia cuenta la noche de este lunes, poniendo fin a una intensa búsqueda.

La joven fue localizada en Nuevo Laredo, Tamaulipas, donde se encontraba presuntamente en casa de su abuela.

Kimberly fue vista por última vez el viernes, cuando su madre, Silvia Sharon Montes Falcón, de 29 años, regresó a casa después de su jornada de trabajo y notó la ausencia de la menor.

La madre de la adolescente encendió las alarmas de las autoridades al señalar que Kimberly mantenía comunicación constante a través del videojuego Roblox con un hombre identificado únicamente como Rafael, presuntamente originario de la Ciudad de México. 

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, la joven sí entabló conversaciones de índole romántica con “Rafael”.

Esta situación hizo temer que la menor pudiera estar en riesgo, lo que motivó la activación inmediata de una ficha de búsqueda por parte de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI).

La angustia de la familia concluyó cuando, días después de la emisión de la ficha de búsqueda, la propia adolescente contactó a su madre.

De acuerdo con Silvia Montes, su hija la llamó por teléfono al mediodía para informarle que regresaría a casa en la noche. 

Kimberly cumplió con su palabra y llegó a su domicilio alrededor de las 22:40 horas de este lunes.

"Regresó por su propia cuenta. Ya acudió a clases con normalidad", confirmó la madre.

Incógnitas sobre su desaparición

La joven Kimberly ya fue localizada en Tamaulipas; se encontraba presuntamente en casa de su abuela. Esa versión fue dada por su madre a las autoridades, quien momentos después intentó retirar la denuncia de desaparición. 

Sin embargo, el fiscal general Javier Flores Saldívar informó que se deberán continuar con las investigaciones para la desactivación. 

“La madre que presentó la denuncia, estuvo en comunicación; la hija con la madre se encuentra en Laredo en la casa de la abuela. La madre pretende retirar la denuncia, pero nosotros no podemos hacer eso hasta que se confirme; se envió una colaboración al estado Tamaulipas, para efecto de que se confirme que está ahí”, dijo Flores.

 “Al parecer, su contacto por medios electrónicos con esa persona, y se fue para allá para Laredo, donde tiene una familiar”.

Al momento no se ha descartado la posible participación de una invitación por parte del hombre con quien la niña hablaba a través de videojuego, por lo que las investigaciones continúan.

Hasta el momento, las circunstancias de su desaparición, incluyendo si estuvo acompañada por el hombre que conoció en el videojuego o si fue víctima de algún delito, permanecen desconocidas y son materia de investigación por parte de las autoridades competentes.


