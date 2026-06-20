México regresa al CAR con el objetivo de cerrar fase de grupos

Alto Rendimiento (CAR) con la mira puesta en su último partido de la fase de grupos ante República Checa, donde buscará cerrar con paso perfecto la primera

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La Selección Mexicana regresó este sábado a los entrenamientos en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) con la mira puesta en su último partido de la fase de grupos ante República Checa, donde buscará cerrar con paso perfecto la primera ronda de la Copa del Mundo por primera vez en su historia.

Tras la victoria por 1-0 frente a Corea del Sur, resultado que aseguró el liderato del Grupo A sin depender de otros marcadores, el equipo dirigido por Javier Aguirre realizó trabajo regenerativo en la mayoría del plantel y posteriormente retomó la actividad en cancha con sesión completa.

Aunque el Tri suma dos triunfos en igual número de partidos, el técnico reconoció que aún hay aspectos por corregir, especialmente en el funcionamiento ofensivo, de cara al duelo ante un rival que llega con urgencia de puntos.

“En el fútbol hay que saber pasar de página, no podemos pensar que estamos muy bien porque se viene un partido complicado ante Chequia”, señaló Aguirre, quien dirige a México por tercera ocasión en una Copa del Mundo.

El estratega también destacó el perfil del conjunto europeo, que con un punto aún mantiene posibilidades de avanzar dependiendo de otros resultados en el grupo.

“Son bravísimos los checos, son un equipo de mucho desgaste físico”, apuntó.

Con el primer lugar ya asegurado, México enfrentará en la siguiente fase a uno de los mejores terceros lugares el próximo 30 de junio en el Estadio CDMX, escenario que también podría albergar su siguiente compromiso si avanza de ronda.

Aguirre reconoció que el equipo ha mostrado contrastes entre partidos, con ajustes pendientes tanto en defensa como en ataque.

“Debemos mejorar, el otro día no defendimos tan bien, pero sí atacamos bien. Ahora fue al revés”, explicó.

El técnico mantiene abierta la posibilidad de realizar rotaciones ante República Checa, aunque el entrenamiento fue cerrado en su mayor parte y no permitió observar posibles variantes en el once titular.

En el entorno del equipo, Javier Hernández, analista para Fox Sports, destacó la importancia del equilibrio mostrado hasta ahora, aunque subrayó la necesidad de mayor contundencia ofensiva de cara a la fase de eliminación directa.

Mientras tanto, el plantel mantiene la consigna de ir “paso a paso”, como señaló Luis Romo, autor del gol ante Corea del Sur, quien aseguró que el grupo mantiene la concentración en el presente sin perder de vista el objetivo de hacer historia en el torneo.