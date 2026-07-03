Rehabilita Guadalupe calle Tauro en colonia Nueva Linda Vista

Los trabajos, que comenzaron el pasado 22 de junio, forman parte de una estrategia integral de mejoramiento urbano en la zona norponiente de la ciudad

Con el objetivo de garantizar vialidades más seguras y eficientes para la ciudadanía, el Municipio de Guadalupe, liderado por el alcalde Héctor García, puso en marcha un importante proyecto de rehabilitación de pavimento en la calle Tauro, ubicada en la colonia Nueva Linda Vista.

Los trabajos, que comenzaron el pasado 22 de junio, forman parte de una estrategia integral de mejoramiento urbano en la zona norponiente de la ciudad.

Detalles de la obra e inversión

De acuerdo con información de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano municipal, la obra civil abarca un tramo de poco más de un kilómetro de distancia. Los datos clave del proyecto incluyen:

Superficie a rehabilitar: 15 mil 453 metros cuadrados de carpeta asfáltica.

Inversión económica: Cerca de 16 millones de pesos.

Origen de los recursos: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM).

Alcance y zonas beneficiadas

La intervención asfáltica se ejecuta en un punto estratégico de conectividad, comprendiendo desde la avenida Ruiz Cortines hasta el Arroyo La Talaverna, justo en los límites territoriales con el municipio de San Nicolás de los Garza.