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Nuevo León

Rehabilita Monterrey pavimento de la avenida Enrique C. Livas

Los trabajos se concentraron en el tramo comprendido entre las avenidas Terranova y Gonzalitos, donde se intervino una superficie total de 500 metros cuadrados

  • 19
  • Marzo
    2026

La Secretaría de Servicios Públicos de Monterrey desplegó un operativo del programa “Vialidades Regias” sobre la avenida Enrique C. Livas, al poniente de la ciudad.

Los trabajos se concentraron en el tramo comprendido entre las avenidas Terranova y Gonzalitos, donde se intervino una superficie total de 500 metros cuadrados.

Para garantizar la rapidez y eficacia de las labores, la Dirección General Operativa desplegó un estado de fuerza compuesto por 75 elementos especializados, cinco puntos de intervención simultáneos y el uso de maquinaria ligera y pesada para bacheo fijo y volante.

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El titular de la dependencia, Hugo Salinas, supervisó personalmente las maniobras y destacó que, por instrucciones del alcalde Adrián de la Garza, se ha priorizado el trabajo nocturno para minimizar las afectaciones viales y salvaguardar a las cuadrillas.

“Se está trabajando fuerte en diferentes puntos de la ciudad, por instrucciones del alcalde Adrián de la Garza; vale la pena la espera porque nuestras avenidas están siendo rehabilitadas con rapidez y trabajamos de noche por la seguridad del personal, ya que hay menos tráfico y utilizamos cientos de conos anunciando los trabajos en curso”, enfatizó el funcionario.

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Salinas solicitó la comprensión de los automovilistas ante las restricciones temporales de carril, asegurando que los sitios están debidamente señalizados con cientos de dispositivos de seguridad.

Cabe destacar que, al corte del 28 de febrero, el municipio de Monterrey informó que ha logrado una cifra de intervención que supera los 500,000 metros cuadrados de carpeta asfáltica rehabilitada en diversos sectores de la ciudad.


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