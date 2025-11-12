Rehabilita Monterrey cancha de futbol para impulsar deporte

En el marco de los preparativos para la Copa Mundial de FIFA 2026, y con el objetivo de dotar a la juventud de espacios deportivos de calidad, el municipio de Monterrey, a través de la Secretaría de Servicios Públicos, rehabilitó una cancha de fútbol 9 en la colonia Valle de Infonavit.

El alcalde Adrián de la Garza acudió personalmente a entregar el espacio intervenido, devolviendo funcionalidad y una mejor apariencia al campo.

Acompañado por la presidenta del DIF, su esposa Gaby Oyervides, y por el titular de Servicios Públicos, Hugo Salinas Cerda, el edil supervisó los trabajos que consistieron en el retiro del pasto sintético dañado.

La superficie fue reparada con arena sílica y caucho, y se instalaron redes nuevas en las porterías, así como mallas perimetrales de ocho metros de altura.

De la Garza aseguró que la cancha ya se encuentra en condiciones óptimas para su uso.

Además, adelantó planes para realizar un torneo de fútbol en este y otros espacios rehabilitados de la ciudad, como preámbulo a la Copa Mundial 2026.

“Estamos haciendo un gran esfuerzo para que todas las canchas de Monterrey estén en estas condiciones y que este gran torneo sea el preámbulo de un gran Mundial donde a Monterrey y a México le va a ir muy bien", anticipó el alcalde.

Para que los usuarios puedan aprovechar de inmediato el renovado lugar, se obsequiaron balones y diversos artículos que facilitarán sus entrenamientos.

A la entrega de la cancha asistieron también el jefe del Gabinete, Fernando Margáin; la secretaria de Desarrollo Humano e Igualdad Sustantiva, Karina Barrón; y el secretario de Participación Ciudadana, Rafael Ramos. Entre los funcionarios presentes estuvieron el director de Deportes, Aldo de Nigris; el director de Parques, Ricardo Maldonado; la directora del DIF, Ivonne Álvarez; y la diputada local Armida Serrato.

