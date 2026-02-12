Rehabilita Monterrey pavimento en el Barrio Antiguo

El municipio de Monterrey ejecutó trabajos de rehabilitación en más de 200 metros cuadrados de pavimento en el Barrio Antiguo.

El Secretario de Servicios Públicos, Hugo Salinas, informó que las labores se centraron en la calle Padre Mier, específicamente en los tramos que conectan Dr. Coss con Francisco Javier Mina y Naranjo.

“El Gobierno de Monterrey intervino más de 200 metros cuadrados con trabajos de bacheo en el Barrio Antiguo, como parte del Programa Barrio Bonito, a fin de conservar en óptimas condiciones una de las zonas históricas y turísticas más emblemáticas de la ciudad”, informó el municipio a través de un comunicado.

Para respetar la estética de esta zona turística, aseguraron que se utilizó bacheo estampado y piedra bola, materiales que distinguen la arquitectura del sector.

Estas acciones se integran al programa "Barrio Bonito", cuyo objetivo es mantener en óptimas condiciones las áreas de mayor afluencia peatonal y cultural de la capital regiomontana.

Las autoridades informaron que, de manera simultánea y por instrucción del alcalde Adrián de la Garza, se realizó una supervisión de los trabajos de conservación en la lateral de Díaz Ordaz.

El despliegue abarcó desde el Puente Atirantado hasta la Calzada Mauricio Fernández Garza, en la colonia Santa María.

