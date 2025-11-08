Rehabilitan avenida Colosio con trabajos de bacheo mayor

El Gobierno de Santa Catarina llevó a cabo trabajos de bacheo mayor en la avenida Luis Donaldo Colosio, como parte del programa permanente de rehabilitación vial impulsado por el alcalde Jesús Nava Rivera.

Las cuadrillas de la Secretaría de Servicios Públicos aplicaron 21 toneladas de carpeta asfáltica, cubriendo un área de 400 metros cuadrados en esta importante vialidad del municipio.

“El bacheo es un programa permanente; realizamos estos trabajos para que la carpeta asfáltica esté en buenas condiciones y garantice la seguridad de los automovilistas”, explicó el alcalde Nava Rivera.

El edil destacó que estas acciones forman parte de su compromiso por modernizar y cambiar el rostro de la ciudad durante su quinto año de administración.

Asimismo, anunció que continuará el mantenimiento de las principales avenidas, con el objetivo de mejorar la movilidad y seguridad de las familias santacatarinenses.

“En este quinto año estaremos atendiendo las necesidades de mejora urbana y movilidad en diversos sectores de la ciudad. Vamos a continuar con la transformación de Santa Catarina”, subrayó.

