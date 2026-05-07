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Tamaulipas

Tras denuncias, rehabilitan tramo en la carretera Victoria-Mante

El punto, ubicado en lo alto de la sierra, tenía el pavimento resquebrajado y en riesgo de desgajarse, lo que representaba un peligro para automovilistas

  • 07
  • Mayo
    2026

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) rehabilitó un tramo peligroso de la carretera Victoria-Mante, luego de múltiples denuncias ciudadanas. 

El punto, ubicado en lo alto de la sierra, presentaba el pavimento resquebrajado y estaba en riesgo de desgajarse, lo que representaba un peligro constante para los automovilistas.

Sin embargo, no es el único tramo que presenta estos daños, por lo que la dependencia está obligada a atenderlos para así evitar algún accidente que ponga en peligro la vida de los automovilistas. 

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Riesgos ante próxima temporada de lluvias  

Usuarios de la vía alertaron que el deterioro del tramo se agrava con la presencia de los fenómenos meteorológicos. 

Con las lluvias que se presentarán próximamente, el agua puede filtrarse en las grietas, reblandecer la base y provocar deslaves o colapsos parciales de la carpeta asfáltica. 

Además, el pavimento mojado en esa zona de curvas y sin acotamientos aumenta el riesgo de derrapes y salidas del camino por la fuerza centrífuga. 

Trabajos realizados tras reportes ciudadanos  

La SICT intervino el tramo para reparar las fisuras, estabilizar la base y reforzar el talud, con el objetivo de evitar un desgajamiento que pudiera dejar incomunicada la vía. 

Habitantes y transportistas pidieron mantenimiento constante y señalización preventiva, ya que la carretera Victoria-Mante es una de las más transitadas y con mayor número de curvas sin peralte en la región.


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