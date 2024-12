Reitera Samuel llamado a destrabar Presupuesto y Fiscalía

"Podríamos ser todavía mejores si corregimos algunos temas o si resolvemos algunos problemas añejos, entre ellos por ejemplo el político, y esto me anima a volver a insistirle a todos los actores que si llegamos y todos los días empezamos a trabajar pensando en Nuevo León, no va a haber problema político que esté por encima de nuestra gente.

"Si llegamos todos los días pensando en Nuevo León, sale un Presupuesto, se arregla el tema de la Fiscalía, no va a haber juicios políticos, no va a haber pleitos por partidos, no va a haber tiempo perdido", afirmó.