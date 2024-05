Reiteran que no se permite obra de edificio en Contry Sol

En la zona donde vecinos de la colonia Contry Sol afirman que se va a construir un edificio multifamiliar, solo se permiten viviendas unifamiliares con máximo tres pisos, afirmó el municipio de Guadalupe.

Con esto se descarta que en la zona se vaya a edificar un condominio, como lo han afirmado algunos vecinos con quienes se han reunido en cinco veces.

“Nos hemos reunido con los vecinos unas cinco veces y se les ha explicado esto ampliamente, de que ahí no se permite un desarrollo vertical”, indicó una fuente.

De hecho, el municipio insistió en que no existen permisos expedidos ni trámite en curso para realizar alguna construcción en la zona.

Lo único que se autorizó a raíz de una solicitud ingresada en febrero del 2021 por un particular fue la delimitación del predio con una malla ciclónica.

La administración guadalupense enfatizó que el actual Plan de Desarrollo Urbano, que entró en vigor el 24 de noviembre del año pasado, prohíbe los desarrollos verticales en las zonas.

“En el Plan de Desarrollo Municipal no permite ningún desarrollo vertical en esa área de Contry Sol y Bosques de La Pastora, ya que es exclusivamente habitacional; por lo que no se proyecta ningún edificio en la zona, como lo denuncian los vecinos.

“Ante las versiones que aseguran que el ayuntamiento de Guadalupe cedió parte de un terreno municipal que colinda con el predio, se niegan las afirmaciones”, indicó el municipio en un comunicado.

Desde la semana pasada, vecinos de la colonia Contry Sol empezaron a manifestarse públicamente contra la supuesta intención de construir en un terreno que está junto a una área verde de 2,500 metros cuadrados, ubicado en las calles de Rosario Castellanos y Jose Gorostiza de la colonia Contry Sol, en Guadalupe.

En el comunicado, Samantha Covarrubias, Secretaria de Competitividad Territorial y Económica de Guadalupe, afirmó que si así lo solicita el propietario solo tiene derecho a construir una casa habitación.

“Conforme a derecho, o apegado a la legalidad, nosotros revisamos los trámites con los estudios correspondientes en la Ley de Asentamientos como el Reglamento de Zonificación, esto al ser un predio particular tiene derecho a construir casa habitación”, señaló Covarrubias.

El municipio detalló que la propiedad adquirida por un particular fuer registrada, desde 16 de febrero de 1983, junto a una área verde de 2,500 metros cuadrados que están fuera del área natural protegida.

“Es una malla ciclónica lo que está autorizado y al poner una malla ciclónica no se ha hecho un movimiento de talar un árbol, tal cual, es simplemente la delimitación del predio, hasta el día de hoy, no tenemos ningún ingreso de ningún trámite de construcción”, enfatizó la funcionaria municipal.

“La ley es muy clara, el Cerro de la Silla es una zona federal natural protegida, no podríamos permitir ninguna construcción”, recalcó Covarrubias Nava.

Dijo que el municipio le ha explicado a los vecinos que el terreno no es parte del monumento natural Cerro de la Silla.

“Este predio está debajo de la cota, entonces no pertenece a una zona natural protegida, por lo tanto, no existe ecocidio, ni mucho menos; es el Cerro de la Silla y es el icono natural más importante que tenemos y defendemos y como Municipio no vamos a permitir un daño ecológico de esa magnitud”, subrayó Samantha Covarrubias.

